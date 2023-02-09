За три дня. Омским медикам упростили порядок приватизации служебного жилья

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
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Updated Сегодня, 08:33
Кабинет министров Омской области внес дополнения в правила приватизации служебного жилья в собственность медицинским работникам, сообщили сегодня, 9 февраля, в пресс-службе регионального правительства. Для медиков установили декларативный характер подачи заявления.
«Установлен трехдневный срок передачи документов в минздрав учреждением здравоохранения, принятых от медицинского работника», — пояснил министр имущественных отношений Омской области Евгений Козлов. — «Согласие на передачу жилого помещения в собственность будет приниматься в форме распоряжения отраслевого министерства».
В Омской области врачи, фельдшеры, медсестры и акушеры также могут получить в безвозмездное пользование сроком на шесть лет земельные участки для строительства и ведения подсобного хозяйства.