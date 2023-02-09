За три дня. Омским медикам упростили порядок приватизации служебного жилья

Медицинским работникам Омской области станет проще приватизировать служебное жилье

В Омской области врачи, фельдшеры, медсестры и акушеры также могут получить в безвозмездное пользование сроком на шесть лет земельные участки для строительства и ведения подсобного хозяйства.