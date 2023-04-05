Реализация экологических проектов Омского НПЗ вышла на финишную прямую

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
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Updated Сегодня, 06:15
Специалисты Омского НПЗ во время стратегической сессии рассказали, что семь из девяти экологических проектов предприятия на сегодня завершены. Еще два находятся на стадии реализации: это инновационный комплекс по очистке воды «Биосфера», обеспечивающий замкнутый цикл водопотребления, и новый комплекс первичной переработки нефти, который заменит собой сразу шесть установок предыдущего экологического поколения. Оба комплекса планируют полностью запустить уже до конца этого года.
Также на производстве появились герметичные системы налива, а на установке каталитического крекинга специалисты смонтировали современную систему очистки, которая практически исключила воздействие объекта на атмосферу. Общие инвестиции компании «Газпром нефть» в природоохранные проекты ОНПЗ превышают 135 млрд рублей.
«Все проекты Омского НПЗ содержат экологическую составляющую. Повышая эффективность производства, мы в то же время планомерно снижаем общее воздействие на окружающую среду. За счет модернизации к 2022 году мы уже снизили влияние на экологию на 40%, а к 2025 году сократим еще на 25%. Наше предприятие открыто к сотрудничеству и готово делиться опытом в решении актуальных для отрасли вопросов экологичности производства», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Кроме того, омское предприятие служит примером экологической открытости. ОНПЗ первым в отрасли смонтировал автоматизированную систему мониторинга воздуха и наладил непрерывную передачу экологических параметров в Росприроднадзор.
Напомним, в федеральный проект «Чистый воздух» входит более 100 предприятий со всей России, 24 из них находятся в Омске. К 2026 году совокупные выбросы от транспорта, объектов теплоэнергетики и промышленных предприятий в нашем городе должны быть снижены на 20%.