Реализация экологических проектов Омского НПЗ вышла на финишную прямую

Специалисты Омского НПЗ во время стратегической сессии рассказали, что семь из девяти экологических проектов предприятия на сегодня завершены. Еще два находятся на стадии реализации: это инновационный комплекс по очистке воды «Биосфера», обеспечивающий замкнутый цикл водопотребления, и новый комплекс первичной переработки нефти, который заменит собой сразу шесть установок предыдущего экологического поколения. Оба комплекса планируют полностью запустить уже до конца этого года.