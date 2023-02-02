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Омский НПЗ запустил первую очередь комплекса экологической очистки воды «Биосфера»

2 февраля 2023, 08:30
Фото: Газпромнефть-ОНПЗ
Строительство биологических очистных сооружений включено в план федерального проекта «Чистый воздух» и является частью программы экологической модернизации предприятия.

На Омском нефтеперерабатывающем заводе «Газпром нефти» заработала первая очередь комплекса биологических очистных сооружений «Биосфера». Речь идет о блоке первичной механической подготовки воды, который удаляет из нее более 80% примесей.

«Запуск первой очереди „Биосферы“ Омского НПЗ — это важный этап программы экологической модернизации предприятия. Начав программу в 2008 году, мы ставили задачу последовательного снижения влияния производства на окружающую среду, и благодаря самым современным технологиям мы добиваемся значительных результатов. Общее воздействие предприятия на окружающую среду уже снижено на 40%. К 2025 году воздействие Омского НПЗ сократится еще на 25%», — сообщил заместитель председателя Правления «Газпром нефти» Анатолий Чернер.

Строительные работы продолжаются — планируется, что полностью комплекс запустят в эксплуатацию уже к концу этого года. «Биосфера» сможет очищать воду почти на 100%, чтобы повторно использовать ее в производственном цикле Омского НПЗ.

Напомним, «Биосфера» — это многоступенчатая система экологической очистки, которая удаляет из воды примеси, очищает ее с помощью специальных бактерий и угольных фильтров, а также обеззараживает ультрафиолетом. Новый комплекс позволит предприятию на 70% снизить использование речной воды.

Аналогичные очистные сооружения уже были запущены на Московском НПЗ «Газпром нефти» в 2017 году. «Биосфера» позволила предприятию перейти на замкнутый цикл водопотребления и получила высокую оценку Минприроды РФ и правительства Москвы.

#Омск#Общество#Город#Экономика#Омская область
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