Омский НПЗ установит системы экомониторинга на все основные объекты производства

Генеральный директор «Газпомнефть-ОНПЗ» Олег Белявский в интервью журналу «Чистый воздух», официальному изданию Росприроднадзора, рассказал о планах предприятия по внедрению автоматизированных систем мониторинга воздуха (АСМВ). Датчики таких систем непрерывно контролируют воздействие на окружающую среду. Данные в онлайн-режиме передаются в Росприроднадзор и другие профильные службы. В соответствии с трехсторонним соглашением между «Газпром нефтью», Росприроднадзором и Минкомсвязи России Омский НПЗ первым в регионе внедрил АСМВ. На сегодняшний день система охватывает уже пять производственных установок на территории предприятия.