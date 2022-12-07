Омский НПЗ установит системы экомониторинга на все основные объекты производства

Генеральный директор «Газпомнефть-ОНПЗ» Олег Белявский в интервью журналу «Чистый воздух», официальному изданию Росприроднадзора, рассказал о планах предприятия по внедрению автоматизированных систем мониторинга воздуха (АСМВ). Датчики таких систем непрерывно контролируют воздействие на окружающую среду. Данные в онлайн-режиме передаются в Росприроднадзор и другие профильные службы. В соответствии с трехсторонним соглашением между «Газпром нефтью», Росприроднадзором и Минкомсвязи России Омский НПЗ первым в регионе внедрил АСМВ. На сегодняшний день система охватывает уже пять производственных установок на территории предприятия.
«Важным промежуточным итогом нашей работы стало обеспечение прямой передачи экологических параметров в надзорные органы. Наличие такого механизма контроля — важный маркер экологичного и информационно открытого производства. Сегодня мы в плановом режиме продолжаем монтаж средств автоматизированного экомониторинга на основных производственных объектах. Рассчитываем до конца 2024 года смонтировать АСМВ еще на 10 установках предприятия», — сказал Олег Белявский.
Руководитель ОНПЗ добавил, что еще одно направление работы — тиражирование наработок в области АСМВ. Минувшим летом Минприроды РФ и «Газпром нефть» договорились о сотрудничестве по внедрению цифровых инструментов экологического контроля. Программные решения для АСМВ, разработанные Омским НПЗ, станут прототипом для создания новых отраслевых стандартов и комплексной системы мониторинга окружающей среды, которая реализуется в рамках национального проекта «Экология».