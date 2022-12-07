Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Омский НПЗ установит системы экомониторинга на все основные объекты производства

Сегодня, 07:53
Фото: АО Газпромнефть-ОНПЗ
Наработки предприятия по контролю за воздухом послужат прототипом для новых отраслевых стандартов.

Генеральный директор «Газпомнефть-ОНПЗ» Олег Белявский в интервью журналу «Чистый воздух», официальному изданию Росприроднадзора, рассказал о планах предприятия по внедрению автоматизированных систем мониторинга воздуха (АСМВ). Датчики таких систем непрерывно контролируют воздействие на окружающую среду. Данные в онлайн-режиме передаются в Росприроднадзор и другие профильные службы. В соответствии с трехсторонним соглашением между «Газпром нефтью», Росприроднадзором и Минкомсвязи России Омский НПЗ первым в регионе внедрил АСМВ. На сегодняшний день система охватывает уже пять производственных установок на территории предприятия.

«Важным промежуточным итогом нашей работы стало обеспечение прямой передачи экологических параметров в надзорные органы. Наличие такого механизма контроля — важный маркер экологичного и информационно открытого производства. Сегодня мы в плановом режиме продолжаем монтаж средств автоматизированного экомониторинга на основных производственных объектах. Рассчитываем до конца 2024 года смонтировать АСМВ еще на 10 установках предприятия», — сказал Олег Белявский.

Руководитель ОНПЗ добавил, что еще одно направление работы — тиражирование наработок в области АСМВ. Минувшим летом Минприроды РФ и «Газпром нефть» договорились о сотрудничестве по внедрению цифровых инструментов экологического контроля. Программные решения для АСМВ, разработанные Омским НПЗ, станут прототипом для создания новых отраслевых стандартов и комплексной системы мониторинга окружающей среды, которая реализуется в рамках национального проекта «Экология».

#Общество#Город#Омск#Омская область#Олег Белявский
Подпишитесь
Топ арбитража. Беднейший депутат Головачев, банкротство с Урала и мазутные долги
Сегодня, 05:29
На 72 году ушел из жизни омский генерал-майор Владимир Гуржей
Сегодня, 05:47
К банкротству омской «Тепловой компании» присоединилась компания из Рязани
Сегодня, 05:51
Крепостной вал, яблоневый сад и видовые площадки: в Омске обсудили будущее набережной
Сегодня, 06:00
Губернатор Омской области прокомментировал ситуацию с «нерадивыми газовиками»
Сегодня, 08:01
Три полицейских и два судебных пристава. Кто ответит за дикую охоту в Омской области
Сегодня, 08:32