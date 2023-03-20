Новый комплекс первичной переработки нефти Омского НПЗ готов на 90%

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
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Updated Сегодня, 10:04
Будущий комплекс первичной переработки нефти Омского НПЗ обеспечит подготовку и первичную переработку нефти, поступающей на завод. Он заменит сразу шесть действующих установок прошлого экологического поколения, они в свою очередь будут выведены из эксплуатации и демонтированы. Новый комплекс также обеспечит меньшие энергозатраты и более четкое разделение фракций.
На сегодня строительно-монтажные работы завершены на 90%. Специалисты установили основное оборудование для переработки нефти, выполнили монтаж трубопроводов, инженерных коммуникаций и систем автоматизированного управления. Сейчас оборудование готовят к испытаниям. Комплекс планируют запустить в этом году, его мощность составит 8,4 млн тонн нефти в год.
«Строительство нового комплекса первичной переработки нефти входит в число ключевых проектов программы развития Омского НПЗ. Этот проект служит наглядным примером нашего подхода к модернизации производства. Он решает задачу повышения эффективности выпуска востребованной рынком продукции и помогает снизить общее воздействие производства на окружающую среду», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
На новом комплексе будет работать автоматизированная система мониторинга воздуха, которая обеспечит полную экологическую открытость предприятия. Цифровые датчики системы смогут отслеживать экологические параметры работы оборудования и в онлайн-режиме передавать данные в Росприроднадзор. Благодаря предусмотренным в проекте природоохранным решениям, он включен в комплексный план федерального проекта «Чистый воздух».
С 2008 года «Газпром нефть» ведет масштабную программу экологической и технологической модернизации Омского НПЗ, инвестиции в нее превышают 500 млрд рублей до 2025 года. Из них 60 млрд рублей выделены на строительство нового комплекса первичной переработки нефти.
Отметим, что ОНПЗ — наиболее активный участник федерального проекта «Чистый воздух» в регионе. К 2022 году воздействие предприятия на экологию уже было снижено на 40%, а к 2025 году оно сократится еще на 25%.