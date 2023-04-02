Жить нельзя переселить. 10 домов в Омске признаны особо опасными

Posted Сегодня, 05:40
Published Сегодня, 05:40
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Updated Сегодня, 05:54
В Омске определено 10 домов, которые необходимо срочно расселить. Жить в них опасно, заключили эксперты. Конкретные адреса не уточняются.
«Мы провели свою проверку, чтобы выявить дома, нахождение в которых действительно опасно. Точно определили 10 таких домов. Они находятся в угрожающем состоянии. По этому поводу мы заявили иск», - рассказал прокурор Омской области Алексей Афанасьев в интервью ГТРК «Иртыш».
Всего от надзорного органа по вопросам переселения омичей из опасного жилья в суд поступило более 50 исков.
Напомним, ранее мы сообщали, что проблема аварийных домов актуальна не только в Омске, но и районах области: