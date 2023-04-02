Жить нельзя переселить. 10 домов в Омске признаны особо опасными

«Мы провели свою проверку, чтобы выявить дома, нахождение в которых действительно опасно. Точно определили 10 таких домов. Они находятся в угрожающем состоянии. По этому поводу мы заявили иск», - рассказал прокурор Омской области Алексей Афанасьев в интервью ГТРК «Иртыш».