Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:51

Published Сегодня, 05:51

Modified Сегодня, 05:53

Updated Сегодня, 05:53

В Омской области оказалось некуда селить людей из аварийного жилья

30 марта 2023, 05:51
Фото: 1MI
иллюстрация
В проблему вмешалась прокуратура и суд.

В Колосовском районе Омской области только после вмешательства прокуратуры суд заставил местную администрацию создать маневренный жилищный фонд.

«Установлено, что на территории района жилые помещения маневренного фонда отсутствуют. Однако этом имеется 9 жилых домов, подлежащими сносу, в которых проживает 25 человек», — пояснили в прокуратуре Омской области.

Между тем, отсутствие маневренного фонда мешает временному переселению граждан из аварийного жилья, что угрожает их жизни и здоровью.

Районная прокуратура неоднократно вносила представление главе района, однако никаких мер принято не было.

«В итоге прокурор направил в суд исковое заявление о понуждении администрации создать на территории района маневренный жилищный фонд», — сообщили в региональной прокуратуре.

Суд удовлетворил все требования прокурора в полном объеме. Исполнение этого решения будет на контроле прокуратуры, отметили в надзорном ведомстве.

Ранее Город55 рассказывал об аварийном жилье на окраине Омска, которое расселили, однако не до конца разрушили. Подробнее об этом — в материале ниже.

Развалины на Новостройке. Прокуроры заставили сровнять с землей аварийные дома
Узнать подробнее
#Ольга Акамова#Суд#Аварийное жилье#Жилье#Прокуратура#Общество#Происшествия#Новости#Омская область#Омск
Подпишитесь
Виталий Хоценко дал первое интервью омскому СМИ
Сегодня, 08:31
Важно. Путин принял отставку главы Омской области Буркова
Вчера, 14:46
Новый врио губернатора Виталий Хоценко намерен в ближайшее время приехать в Омск
Вчера, 16:53
В Омской области начали набирать наемников в ЧВК «Вагнер» через соцсети
Вчера, 10:37
«В пятницу приступаем к работе». Врио губернатора Омской области рассказал о планах
Сегодня, 02:28
Хоценко привезет чиновников с собой. Как изменится руководящий состав Омской области
Сегодня, 06:13