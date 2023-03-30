В Омской области оказалось некуда селить людей из аварийного жилья

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
Modified Сегодня, 05:53
Updated Сегодня, 05:53
В Колосовском районе Омской области только после вмешательства прокуратуры суд заставил местную администрацию создать маневренный жилищный фонд.
«Установлено, что на территории района жилые помещения маневренного фонда отсутствуют. Однако этом имеется 9 жилых домов, подлежащими сносу, в которых проживает 25 человек», — пояснили в прокуратуре Омской области.
Между тем, отсутствие маневренного фонда мешает временному переселению граждан из аварийного жилья, что угрожает их жизни и здоровью.
Районная прокуратура неоднократно вносила представление главе района, однако никаких мер принято не было.
«В итоге прокурор направил в суд исковое заявление о понуждении администрации создать на территории района маневренный жилищный фонд», — сообщили в региональной прокуратуре.
Суд удовлетворил все требования прокурора в полном объеме. Исполнение этого решения будет на контроле прокуратуры, отметили в надзорном ведомстве.
Ранее Город55 рассказывал об аварийном жилье на окраине Омска, которое расселили, однако не до конца разрушили. Подробнее об этом — в материале ниже.