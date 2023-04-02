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Posted Сегодня, 09:43

Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Омичи не смогут улететь в Армению и с трудом попадут в Москву

2 апреля 2023, 09:43
Фото: 1MI
иллюстрация

Отменены рейсы из Еревана в Омск и обратно

Пассажиров ждут задержки и изменения в расписании.

Омский аэропорт сообщает о многих изменениях в расписании. Так, в Омск не прилетел борт из Сургута компании «ЮТэйр». Его ожидали 2 апреля в 15:05, но рейс отменили.

3 апреля не будет самолета из Еревана (Звартноц). Авиаперевозчик — «Ширак». По расписанию, борт ждали в 19:40. О причинах отмены рейсов не сообщается. Соответственно, вылет из Омска в Ереван 3 апреля тоже отменен. Борт должен был взлететь в 21:00.

Сегодня, 2 апреля, задерживается вылет в Москву (Шереметьево) самолета компании «Россия». Он должен был отправиться в 17:15. Теперь ориентировочное время — 18:05.

Известно, что рано утром 2 апреля борт «Аэрофлота» тоже вылетел из нашего города в столицу с задержкой. Пассажиры вместо 05:50 отправились в 08:37.

Отметим, в блоке «Информация о задержках» на сайте аэропорта указанных выше данных нет.

табло информации о задержкахтабло информации о задержках
табло информации о задержках
Фото: скриншот сайта омского аэропорта
#Самолет#Задержка рейса#Отмена рейса#Аэропорт#Общество#Новости#Омск#Москва#Россия#Армения
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