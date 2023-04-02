Омичи не смогут улететь в Армению и с трудом попадут в Москву

3 апреля не будет самолета из Еревана (Звартноц). Авиаперевозчик — «Ширак». По расписанию, борт ждали в 19:40. О причинах отмены рейсов не сообщается. Соответственно, вылет из Омска в Ереван 3 апреля тоже отменен. Борт должен был взлететь в 21:00.