Омичи не смогут улететь в Армению и с трудом попадут в Москву

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Омский аэропорт сообщает о многих изменениях в расписании. Так, в Омск не прилетел борт из Сургута компании «ЮТэйр». Его ожидали 2 апреля в 15:05, но рейс отменили.
3 апреля не будет самолета из Еревана (Звартноц). Авиаперевозчик — «Ширак». По расписанию, борт ждали в 19:40. О причинах отмены рейсов не сообщается. Соответственно, вылет из Омска в Ереван 3 апреля тоже отменен. Борт должен был взлететь в 21:00.
Сегодня, 2 апреля, задерживается вылет в Москву (Шереметьево) самолета компании «Россия». Он должен был отправиться в 17:15. Теперь ориентировочное время — 18:05.
Известно, что рано утром 2 апреля борт «Аэрофлота» тоже вылетел из нашего города в столицу с задержкой. Пассажиры вместо 05:50 отправились в 08:37.
Отметим, в блоке «Информация о задержках» на сайте аэропорта указанных выше данных нет.