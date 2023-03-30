Новый губернатор, режим повышенной готовности и «убийственный» воздух. Омск сегодня

В пресс-службе Правительства Омской области сообщают, что по решению оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в регионе продлили режим повышенной готовности по COVID-19 до 31 мая. В Омске сохраняется неблагоприятная эпидситуация по заболеваемости ковидом. На минувшей неделе ежедневно регистрировали по 166-176 новых случаев, но в последние дни уровень заболеваемости снизился на 4,8%. В 96% случаев болезнь протекает в виде ОРВИ, в 3% — бессимптомно, удельный вес пневмоний — 0,6% (7 случаев). Взрослые болеют чаще. Вдобавок с 20 по 26 марта зарегистрировано 7528 случаев заболевания ОРВИ. Также на заседании согласовали перечень массовых мероприятий. В Омске разрешили организацию на уличных площадках, под открытым небом и в загородных лагерях слетов-соревнований, военно-спортивных игр, форумов детских общественных объединений.