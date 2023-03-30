Новый губернатор, режим повышенной готовности и «убийственный» воздух. Омск сегодня

Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
Modified Сегодня, 15:45
Updated Сегодня, 15:45
Новость №1. Полпред в СФО Серышев представит омскому правительству нового губернатора
В пятницу в Омск приедет врио губернатора региона Виталий Хоценко вместе с полномочным представителем президента в СФО Анатолием Серышевым. Серышев представит нового губернатора членам правительства и депутатам Заксобрания во второй половине дня, сообщает РИА «Омск-информ». Новость о том, что нового главу будет представлять Анатолий Серышев, изначально появилась в одном из фейковых телеграм-каналов Хоценко, на что сослался ряд омских СМИ. Однако официальной информации о прибытии Виталия Хоценко пока нет, также не было и информации от регионального правительства. Напомним, ранее Город55 дозвонился до Виталия Хоценко и взял первое интервью.
Новость №2. В Омске продлили режим повышенной готовности
В пресс-службе Правительства Омской области сообщают, что по решению оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией в регионе продлили режим повышенной готовности по COVID-19 до 31 мая. В Омске сохраняется неблагоприятная эпидситуация по заболеваемости ковидом. На минувшей неделе ежедневно регистрировали по 166-176 новых случаев, но в последние дни уровень заболеваемости снизился на 4,8%. В 96% случаев болезнь протекает в виде ОРВИ, в 3% — бессимптомно, удельный вес пневмоний — 0,6% (7 случаев). Взрослые болеют чаще. Вдобавок с 20 по 26 марта зарегистрировано 7528 случаев заболевания ОРВИ. Также на заседании согласовали перечень массовых мероприятий. В Омске разрешили организацию на уличных площадках, под открытым небом и в загородных лагерях слетов-соревнований, военно-спортивных игр, форумов детских общественных объединений.
Новость №3. Омичам рассказали о богатстве воздуха над городом за прошлые пару лет
В пресс-службе омского Роспотребнадзора сообщили об исследованиях качества воздуха за последние 2 года (с 2020 по 2022). С начала 2020 года в «Центре гигиены и эпидемиологии» проводится лабораторный мониторинг нескольких зон влияния промышленности на атмосферу: северный промышленный узел — посты на ул. Мира и на ул. Комбинатской; северный узел и ТЭЦ-5 — пост на ул. 27-й Северной; юго-западный промышленный узел — пост на ул. Гуртьева. Регулярно наблюдают за концентрациями диоксида серы, диоксида азота, сероводорода, оксида углерода, бензола, сажи, ксилола, фенола, аммиака, толуола, этилбензола, 3,4-бензпирена, формальдегида, 6-валентного хрома, оксида никеля и взвешенных частиц РМ10, РМ2,5. Отметим, что всего — 18 веществ. За эти годы провели 43 480 исследований, в 803 пробах зафиксированы превышения ПДК (1,8% от всех проб).