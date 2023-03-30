Канцерогены, мутагены и прочая «химия». Омичам рассказали о богатстве воздуха

Систематически наблюдают за концентрациями диоксида серы, диоксида азота, сероводорода, оксида углерода, бензола, сажи, ксилола, фенола, аммиака, толуола, этилбензола, 3,4-бензпирена, формальдегида, 6-валентного хрома, оксида никеля и взвешенных частиц РМ10, РМ2,5. Всего 18 веществ.



За 2 года проведено 43 480 исследований, в 803 пробах зафиксированы превышения предельно-допустимых концентраций. Это 1,8% от всех проб. Омичи больше, чем положено, дышали частицами РМ 10 и РМ 2,5, бензпиреном, оксидом углерода, диоксидом азота, аммиаком, хромом, бензолом, фенолом, формальдегидом, сажей и диоксидом серы. 98,6% проб в регионе бралось на территории городов.