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Posted Сегодня, 07:28

Published Сегодня, 07:28

Modified Сегодня, 07:28

Updated Сегодня, 07:28

Канцерогены, мутагены и прочая «химия». Омичам рассказали о богатстве воздуха

30 марта 2023, 07:28
Фото: Город55
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Омичам раскрыли состав воздуха над городом за прошлые 2 года

Чем дышали омичи с 2020 по 2022 год? 1,8% исследованных проб воздуха в Омской области показывали превышение ПДК

Пресс-служба омского Роспотребнадзора сообщила об исследованиях качества воздуха за период с 2020 по 2022 год.

В «Центре гигиены и эпидемиологии» с января 2020 года проводится лабораторный мониторинг нескольких зон влияния промышленности на атмосферу:

  • Северный промышленный узел — посты на ул. Мира и на ул. Комбинатской;
  • Северный узел и ТЭЦ-5 — пост на ул. 27-й Северной;
  • Юго-западный промышленный узел — пост на ул. Гуртьева.

Систематически наблюдают за концентрациями диоксида серы, диоксида азота, сероводорода, оксида углерода, бензола, сажи, ксилола, фенола, аммиака, толуола, этилбензола, 3,4-бензпирена, формальдегида, 6-валентного хрома, оксида никеля и взвешенных частиц РМ10, РМ2,5. Всего 18 веществ.

За 2 года проведено 43 480 исследований, в 803 пробах зафиксированы превышения предельно-допустимых концентраций. Это 1,8% от всех проб. Омичи больше, чем положено, дышали частицами РМ 10 и РМ 2,5, бензпиреном, оксидом углерода, диоксидом азота, аммиаком, хромом, бензолом, фенолом, формальдегидом, сажей и диоксидом серы. 98,6% проб в регионе бралось на территории городов.

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#Дарья Зыкова#Омск#Общество#Город#Экология#Выбросы#Мониторинг#Превышение ПДК#Промышленность#Статистика#Роспотребнадзор#Новости#Омская область
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