Омичам рассказали, какого штамма коронавируса следует бояться

958 случаев COVID-19 зарегистрировали в начале года. Уже в феврале рост заболеваемости увеличился в 3,9 раза. Отметим, что в регионе выявили 3755 случаев COVID-19, а показатель заболеваемости составил 194,9 на 100 тыс. населения.