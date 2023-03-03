Омичам рассказали, какого штамма коронавируса следует бояться

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
В связи с распространением новых вариантов штамма Omicron в Омской области отмечается неблагополучная эпидемиологическая ситуация. Роспотребнадзор уточняет, что рост заболеваемости COVID-19 продолжается уже седьмую неделю подряд.
958 случаев COVID-19 зарегистрировали в начале года. Уже в феврале рост заболеваемости увеличился в 3,9 раза. Отметим, что в регионе выявили 3755 случаев COVID-19, а показатель заболеваемости составил 194,9 на 100 тыс. населения.
На восьмой неделе значительно уменьшился показатель заболеваемости — 60,05 на 100 тыс. населения. С 20 по 26 февраля зарегистрировали 1157 случаев ковида.
«Болеют преимущественно взрослые, старше 18 лет, на долю которых приходится 87,9% случаев заболеваний», — отмечают в Роспотребнадзоре.
Штамм Omicron подтвержден во всех исследованных образцах за последнюю неделю.
По оперативным данным в Омске за сутки: