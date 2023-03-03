Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:02

Published Сегодня, 14:02

Modified Сегодня, 14:05

Updated Сегодня, 14:05

Омичам рассказали, какого штамма коронавируса следует бояться

3 марта 2023, 14:02
Фото: Город55
Штамм Omicron подтвержден во всех исследованных образцах за последнюю неделю.

В связи с распространением новых вариантов штамма Omicron в Омской области отмечается неблагополучная эпидемиологическая ситуация. Роспотребнадзор уточняет, что рост заболеваемости COVID-19 продолжается уже седьмую неделю подряд.

958 случаев COVID-19 зарегистрировали в начале года. Уже в феврале рост заболеваемости увеличился в 3,9 раза. Отметим, что в регионе выявили 3755 случаев COVID-19, а показатель заболеваемости составил 194,9 на 100 тыс. населения.

На восьмой неделе значительно уменьшился показатель заболеваемости — 60,05 на 100 тыс. населения. С 20 по 26 февраля зарегистрировали 1157 случаев ковида.

«Болеют преимущественно взрослые, старше 18 лет, на долю которых приходится 87,9% случаев заболеваний», — отмечают в Роспотребнадзоре.

Штамм Omicron подтвержден во всех исследованных образцах за последнюю неделю.

илюстация
Фото: СТОПКОРОНАВИРУС.РФ (скриншот)

По оперативным данным в Омске за сутки:

  • 42 человека госпитализировали;
  • 131 человек выздоровел;
  • выявлено 173 новых случаев;
  • 1 человек умер.
В Омской области из-за коронавируса еще на месяц продлили режим повышенной готовности
Узнать подробнее
#Ксения Карагодина#Ковид#Омикрон#Заболеваемость#Общество#Город#Происшествия#Больница#Роспотребнадзор#Новости#Омск#Омская область#Россия
Подпишитесь
Шумиха вокруг ЧВК «Редан». Чем в Омске обернулись сходки подростков-анимешников
Сегодня, 08:32
В Омске состоялся обыск у 50-летнего директора ООО «ТрансИнвестСтрой»
Сегодня, 08:12
На социальные выплаты омским медикам направят 79 млн рублей
Сегодня, 07:53
Муниципальные парки Омска страдают из-за конкуренции частников на «Зеленом острове»
Сегодня, 10:57
От ресторана остались лишь стены. Появились фото и видео с крупного пожара в Омске
Сегодня, 07:13
В Омске собираются реконструировать здание завода «Сатурн» на проспекте Маркса
Сегодня, 10:43