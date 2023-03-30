Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:26

Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

Режим повышенной готовности в Омской области продлили до 31 мая

30 марта 2023, 12:26
Фото: Город55
иллюстрация
В последние дни марта уровень заболеваемости незначительно снизился.

В пресс-службе Правительства Омской области сообщают, что в регионе продлили режим повышенной готовности по COVID-19 до 31 мая. Такое решение принял межведомственный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

В Омской области сохраняется неблагоприятная эпидситуация по заболеваемости ковидом. На прошедшей неделе каждый день регистрировали по 166-176 новых случаев. Однако в последние дни марта уровень заболеваемости хоть и незначительно, но снизился на 4,8%.

В 87% случаев болеют взрослые. В 96% случаев болезнь протекает в виде ОРВИ, в 3% — бессимптомно, удельный вес пневмоний — 0,6% (7 случаев).

Также с 20 по 26 марта зарегистрировано 7528 случаев заболевания ОРВИ. Ни в одной возрастной группе эпидпорог не превышен.

«За прошедшую неделю привито 4 163 человека. С начала проведения иммунизации вакцинацию прошли 86,9% взрослого населения региона. В медицинских учреждениях вакцина есть в достаточном объеме», — уточнили в пресс-службе.

Еще на заседании согласовали перечень массовых мероприятий. Разрешено:

  • в апреле–мае организация на уличных площадках, под открытым небом и в загородных лагерях слетов-соревнований, военно-спортивных игр, форумов детских общественных объединений;
  • проведение в Омске Окружной школы командных составов штабов студенческих отрядов СФО и палаточного слета бойцов студотрядов.
Штамм «кракен» в Омске — стоит ли делать прививку от ковида
Узнать подробнее
#Ксения Карагодина#Омск#Ковид#Режим повышенной готовности#Общество#Город#Происшествия#Заболеваемость#ОРВИ#Новости#Омская область#Россия
Подпишитесь
Виталий Хоценко дал первое интервью омскому СМИ
Сегодня, 08:31
Важно. Путин принял отставку главы Омской области Буркова
Вчера, 14:46
«Готов свернуть горы». Политологи высказались о назначении Виталия Хоценко
Сегодня, 10:51
Полпред в СФО Серышев представит омскому правительству нового губернатора Хоценко
Сегодня, 09:28
«В пятницу приступаем к работе». Врио губернатора Омской области рассказал о планах
Сегодня, 02:28
Леонид Полежаев прокомментировал назначение Хоценко врио главы Омской области
Сегодня, 10:55