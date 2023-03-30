Режим повышенной готовности в Омской области продлили до 31 мая

В Омской области сохраняется неблагоприятная эпидситуация по заболеваемости ковидом. На прошедшей неделе каждый день регистрировали по 166-176 новых случаев. Однако в последние дни марта уровень заболеваемости хоть и незначительно, но снизился на 4,8%.