Режим повышенной готовности в Омской области продлили до 31 мая

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
В пресс-службе Правительства Омской области сообщают, что в регионе продлили режим повышенной готовности по COVID-19 до 31 мая. Такое решение принял межведомственный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
В Омской области сохраняется неблагоприятная эпидситуация по заболеваемости ковидом. На прошедшей неделе каждый день регистрировали по 166-176 новых случаев. Однако в последние дни марта уровень заболеваемости хоть и незначительно, но снизился на 4,8%.
В 87% случаев болеют взрослые. В 96% случаев болезнь протекает в виде ОРВИ, в 3% — бессимптомно, удельный вес пневмоний — 0,6% (7 случаев).
Также с 20 по 26 марта зарегистрировано 7528 случаев заболевания ОРВИ. Ни в одной возрастной группе эпидпорог не превышен.
«За прошедшую неделю привито 4 163 человека. С начала проведения иммунизации вакцинацию прошли 86,9% взрослого населения региона. В медицинских учреждениях вакцина есть в достаточном объеме», — уточнили в пресс-службе.
Еще на заседании согласовали перечень массовых мероприятий. Разрешено: