В Омске пройдет оперштаб по борьбе с ковидом

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Завтра, 30 марта, в правительстве Омской области начнется плановое заседание оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает NSG55.RU.
На заседании будут обсуждать текущую ситуацию с заболеваемостью ковидом. Также оперштаб должен решит, нужно ли в регионе продлевать режим повышенной готовности. Напомним, что в последний раз его продлили до 31 марта.
На сегодняшний день по оперативным данным в Омской области за сутки выявлено 162 случая заражения, 11 человек госпитализировали, 208 человек выздоровели, а 1 человек умер.