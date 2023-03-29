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Posted Сегодня, 13:24

Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

В Омске пройдет оперштаб по борьбе с ковидом

29 марта 2023, 13:24
Фото: Город55
иллюстрация
Заседание запланировано на 30 марта.

Завтра, 30 марта, в правительстве Омской области начнется плановое заседание оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает NSG55.RU.

На заседании будут обсуждать текущую ситуацию с заболеваемостью ковидом. Также оперштаб должен решит, нужно ли в регионе продлевать режим повышенной готовности. Напомним, что в последний раз его продлили до 31 марта.

На сегодняшний день по оперативным данным в Омской области за сутки выявлено 162 случая заражения, 11 человек госпитализировали, 208 человек выздоровели, а 1 человек умер.

Фото: СТОПКОРОНОВИРУС РФ (скриншот)
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#Ксения Карагодина#Коронавирус#Коронавирусные ограничения#Коронавирус COVID-19#Новости#Омск#Омская область#Россия
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