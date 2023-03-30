Полпред в СФО Серышев представит омскому правительству нового губернатора Хоценко

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
В пятницу в Омск прибудет врио губернатора региона Виталий Хоценко вместе с полномочным представителем президента в СФО Анатолием Серышевым. Полпред представит нового главу членам правительства и депутатам Заксобрания во второй половине дня, как выяснило РИА «Омск-информ» в пресс-службе Серышева.
Изначально сообщение о том, что Виталия Хоценко представит Анатолий Серышев, появилось в одном из фейковых телеграм-каналов Хоценко, на что сослался ряд омских СМИ. Официально о времени прибытия Виталий Хоценко пока не заявлял, также не было и информации от регионального правительства.
Напомним, ранее Город55 смог дозвониться до нового главы региона, чтобы взять первое интервью.