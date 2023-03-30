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Posted Сегодня, 09:28

Published Сегодня, 09:28

Modified Сегодня, 09:58

Updated Сегодня, 09:58

Полпред в СФО Серышев представит омскому правительству нового губернатора Хоценко

30 марта 2023, 09:28
Фото: Минпромторг Курской области
Виталий Хоценко
Знакомство с врио губернатора предстоит чиновникам из правительства и депутатам Заксобрания уже завтра, 31 марта.

В пятницу в Омск прибудет врио губернатора региона Виталий Хоценко вместе с полномочным представителем президента в СФО Анатолием Серышевым. Полпред представит нового главу членам правительства и депутатам Заксобрания во второй половине дня, как выяснило РИА «Омск-информ» в пресс-службе Серышева.

Изначально сообщение о том, что Виталия Хоценко представит Анатолий Серышев, появилось в одном из фейковых телеграм-каналов Хоценко, на что сослался ряд омских СМИ. Официально о времени прибытия Виталий Хоценко пока не заявлял, также не было и информации от регионального правительства.

Напомним, ранее Город55 смог дозвониться до нового главы региона, чтобы взять первое интервью.

Фото: скриншот телеграм-канала Виталия Хоценко
Виталий Хоценко дал первое интервью омскому СМИ
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#Омск#Правительство Омской области#Полпред в СФО#Врио губернатора Омской области#Визит#Общество#Город#Политика#Новости#Омская область#Виталий Хоценко#Анатолий серышев#Дарья Зыкова
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Виталий Хоценко дал первое интервью омскому СМИ
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