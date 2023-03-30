Полпред в СФО Серышев представит омскому правительству нового губернатора Хоценко

Изначально сообщение о том, что Виталия Хоценко представит Анатолий Серышев, появилось в одном из фейковых телеграм-каналов Хоценко, на что сослался ряд омских СМИ. Официально о времени прибытия Виталий Хоценко пока не заявлял, также не было и информации от регионального правительства.