В Омской области застолье закончилось поножовщиной со смертельным исходом

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
В поселке Горьковское застолье двух знакомых закончилось дракой, в результате которой погиб 47-летний местный житель, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Омской области.
Предварительно установлено, что 26 марта двое мужчин распивали алкоголь в одном из частных домов. Между ними возник конфликт, из-за чего 43-летний житель деревни Исаковка ударил ножом в грудь своего знакомого. Подозреваемого задержали.
Следователи завели уголовное дело. Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы, пока что его заключили под стражу. В настоящее время выясняют все обстоятельства происшествия.