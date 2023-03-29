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Posted Сегодня, 07:22

Published Сегодня, 07:22

Modified Сегодня, 07:23

Updated Сегодня, 07:23

В Омской области застолье закончилось поножовщиной со смертельным исходом

29 марта 2023, 07:22
Фото: СУ СК России по Омской области
Тело местного жителя обнаружили в частном доме в селе Горьковское
Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.

В поселке Горьковское застолье двух знакомых закончилось дракой, в результате которой погиб 47-летний местный житель, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК России по Омской области.

Предварительно установлено, что 26 марта двое мужчин распивали алкоголь в одном из частных домов. Между ними возник конфликт, из-за чего 43-летний житель деревни Исаковка ударил ножом в грудь своего знакомого. Подозреваемого задержали.

Следователи завели уголовное дело. Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы, пока что его заключили под стражу. В настоящее время выясняют все обстоятельства происшествия.

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#Евгений Игишев#Омск#Уголовное дело#Происшествия#Смерть#Убийство#Горьковский район#Труп#Следователи#Омская область
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