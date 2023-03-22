Омичку, убившую своего трехмесячного сына, приговорили к 15 годам тюрьмы

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
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Updated Сегодня, 05:57
В Омске огласили приговор жительнице Горьковского района, убившей собственного ребенка. Суд назначил наказание — 15 лет колонии общего режима, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Трагедия произошла 10 августа прошлого года. 21-летняя сельчанка, во время распития алкоголя со своим сожителем и двумя знакомыми, поссорилась с отцом своего ребенка на почве ревности, и заявила, что малыш ей не нужен. После этого омичка с силой бросила ребенка об пол. Мальчик скончался от черепно-мозговой травмы.
Свою вину женщина так и не признала.
Известно, что у омички есть еще один ребенок, его передали родственникам его биологического отца.