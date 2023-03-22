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Омичку, убившую своего трехмесячного сына, приговорили к 15 годам тюрьмы

22 марта 2023, 05:44
Фото: Город55
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Омичку отправили в колонию на 15 лет за убийство своего трехмесячного сына

Трагедия произошла в августе прошлого года.

В Омске огласили приговор жительнице Горьковского района, убившей собственного ребенка. Суд назначил наказание — 15 лет колонии общего режима, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Трагедия произошла 10 августа прошлого года. 21-летняя сельчанка, во время распития алкоголя со своим сожителем и двумя знакомыми, поссорилась с отцом своего ребенка на почве ревности, и заявила, что малыш ей не нужен. После этого омичка с силой бросила ребенка об пол. Мальчик скончался от черепно-мозговой травмы.

Свою вину женщина так и не признала.

Известно, что у омички есть еще один ребенок, его передали родственникам его биологического отца.

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#Евгений Игишев#Суд#Уголовное дело#Убийство#Приговор#Приговор суда#Омск#Горьковский район
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