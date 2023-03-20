Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:33

Published Сегодня, 07:33

Modified Сегодня, 07:57

Updated Сегодня, 07:57

В Омске ножом в спину убили фаната «Авангарда»

20 марта 2023, 07:33
Фото: Город55
По подозрению в этом преступлении задержали инженера-технолога одного из крупных предприятий региона.

Городу55 стали известны подробности убийства в подъезде дома на улице 4-й Амурский проезд, где ночью 18 марта было найдено тело 29-летнего парня с ножевым ранением спины. В тот же день был задержан подозреваемый, которым оказался 30-летний приятель убитого.

Как выяснилось, смертельные раны получил фанат «Авангарда» Никита Шерканов. Соболезнования по поводу смерти омича выразили в официальной фан-группе клуба «Фанатский сектор 45» в соцсети «Вконтакте».

Что касается подозреваемого, то им оказался омич с двумя высшими образованиями, который работает инженером-технологом на одном из крупных омских предприятий.

Напомним, по версии следствия ночью после совместного употребления алкоголя приятели сильно повздорили, после чего подозреваемый ударил ножом потерпевшего, после чего сам же вызвал скорую помощь. Однако прибывшим врачам оставалось лишь констатировать смерть омича.

Смертельная встреча. В Омске ночные посиделки двух приятелей закончились поножовщиной
Узнать подробнее

Между тем, по данным источника Города55, приятели повздорили, по сути, из-за жены задержанного омича. Мужчины выпивали, сильно шумели, и женщина сделала мужу замечание из-за громких разговоров в три часа ночи. В ответ на это гость назвал хозяина подкаблучником. 

«После мужчины вышли в подъезд на разговор. Подозреваемый взял с кухни нож, увидев это, потерпевший стал кричать: «Ты слабак! Ну, давай ударь меня!»», - рассказал источник Города55.

В результате омич и получил смертельные ранения, от которых скончался на месте. По данному факту в отношении задержанного в СКР по Омской области уже возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Сегодня суд по ходатайству следствия изберет ему меру пресечения.

#Василий Попов#Смерть#Убийство#Авангард#Нож#Ножевое ранение#Общество#Город#Происшествия#Суд#Уголовное дело#Новости#Эксклюзивы#Омск#Омская область#Россия
Подпишитесь
Скандал со священником, корь в Омске, ТОП-100 влиятельных людей региона
Вчера, 08:15
Уголовные дела, отставки и 1.5 млрд сверху. Грустные итоги строек омских школ и садов
Сегодня, 02:08
В Омске установят две станции по контролю за загрязнением воздуха за 37 млн рублей
Сегодня, 05:16
В двух районах Омской области отменили карантин по бешенству
Сегодня, 02:45
В зоне СВО погиб омский боец ЧВК «Вагнер»
Вчера, 14:02
В среднем 59 тысяч. Названа отрасль с самой высокой средней зарплатой в Омске
Сегодня, 03:18