В Омской области «банда» умудрилась утащить за один летний месяц 77 тонн рельсов

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила, что в ведомстве утвердили обвинительное заключение для шестерых жителей Русско-Полянского района. Уголовное дело возбуждалось по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ «кража». Мужчин обвиняют в хищении 77 тонн железнодорожных рельсов.
По версии следствия, 40-летний безработный местный житель договорился с пятью товарищами похищать рельсы с законсервированного участка железной дороги «Иртышская — Русская поляна». Он предоставил остальным оборудование для резки рельсов и грузовые автомобили. Мужчины по ночам выезжали на участок, разбирали рельсы, после отвозили их в пункты приема металла. Одного из них задержали с поличным как раз во время вывоза части похищенного.
С июня по июль 2021 года мужчины вывезли 77 тонн рельсов. Ущерб для ООО «РЖД» оценивают на сумму более 800 тыс. рублей. Организатор «банды» вину не признал, остальные признали вину частично. На уплату ущерба пойдут изъятые у организатора 2 млн рублей. Уголовное дело прокуроры передадут в Русско-Полянский районный суд.