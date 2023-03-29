В Омской области «банда» умудрилась утащить за один летний месяц 77 тонн рельсов

По версии следствия, 40-летний безработный местный житель договорился с пятью товарищами похищать рельсы с законсервированного участка железной дороги «Иртышская — Русская поляна». Он предоставил остальным оборудование для резки рельсов и грузовые автомобили. Мужчины по ночам выезжали на участок, разбирали рельсы, после отвозили их в пункты приема металла. Одного из них задержали с поличным как раз во время вывоза части похищенного.