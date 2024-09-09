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Металл

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2024
Покойники и слэм. В Омске прошел концерт трэш-металл-группы «Гробовая доска»
9 сентября, 05:04
Омский предприниматель не сдал государству более 20 кг золота и попал под суд
Прокуратура направила в суд дело омского предпринимателя, который не сдал на аффинаж более 21 кг золота, ему грозит до пяти лет тюрьмы.
21 июня, 04:54
2023
В Омской области «банда» умудрилась утащить за один летний месяц 77 тонн рельсов
Шестеро подельников «работали» по ночам, не покладая рук. Резали железную дорогу в Русско-Полянском районе Омской области.
29 марта 2023, 09:19
2022
Легкие деньги. Двое парней из Омска украли 180 метров кабеля ради легкого заработка
Один из похитителей металла оказался несовершеннолетним.
24 сентября 2022, 09:17
Тяжкие последствия за тяжкий груз. Омичи вынесли с завода 15 тонн металла
Мужчины совершили несколько краж подряд.
2 июля 2022, 11:51

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