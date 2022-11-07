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Натащили в «гнездо» 6 тонн железнодорожных «веток». Омичи сдавали рельсы в лом железа

7 ноября 07:59
Фото: 1MI
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В Омске задержали расхитителей железнодорожного полотна

Трое молодых омичей распиливали и увозили рельсы прямо из-под «носа» работников сортировочной станции.

Пресс-служба УТ МВД России по СФО сообщила, что омская транспортная полиция задержала троих парней, подозреваемых в похищении рельсов около станции «Омск-Сортировочный». Омичи за три подхода распилили и утащили больше 6 тонн рельсов.

Ранее судимый за грабеж 21-летний местный житель и двое его 21-летних знакомых с помощью газосварочного оборудования распилили больше 2 тонн рельсов. Железную дорогу злоумышленники вывезли на грузовике и планировали сдать на металлолом.

В ходе розыскных мероприятий транспортная полиция обнаружила пропажу. Сейчас похищенное изъято. Выяснилось, что мужчины аналогичным способом ранее похитили еще 4 тонны металла.

Следственный отдел омского линейного управления МВД возбудил уголовное дело, по ч. 3 ст. 30УК РФ и ч. 2 ст. 158 УК РФ «Покушение на кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору». Каждому из троицы грозит до 5 лет лишения свободы.

Фото: Пресс-служба УТ МВД России по СФО
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#Дарья Зыкова#Полиция#Новости#Омск#Транспорт#Железная дорога#Рельсы#Хищение#Уголовное дело#Видео
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