«Ну, а кто, если не я?» Неравнодушная омичка спасла троих детей на пожаре

Напомним, вчера, 1 декабря в Кировском округе Омска произошел крупный пожар. Загорелся частный дом, а затем пламя перекинулось на соседние дома и хозпостройки. В одном из домов находились дети женщины, подруга которой оказалась их спасительницей.