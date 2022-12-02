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«Ну, а кто, если не я?» Неравнодушная омичка спасла троих детей на пожаре

Сегодня, 09:05
Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Омичка спасла троих детей на крупном пожаре

Женщина спасла детей своей подруги, пока та была на работе.

По сообщению ГУ МЧС России по Омской области, неравнодушная омичка спасла троих детей из вчерашнего пожара.

Напомним, вчера, 1 декабря в Кировском округе Омска произошел крупный пожар. Загорелся частный дом, а затем пламя перекинулось на соседние дома и хозпостройки. В одном из домов находились дети женщины, подруга которой оказалась их спасительницей.

Наталья вместе с мужем шла на работу, проходя дом подруги, омичка увидела, что соседний дом полыхает, а огонь уже перекинулся на дом её подруги.

«Я буквально побежала к ним. Знала, что подружка на сутках в больнице, а дома её дети. Старший — ему 19, второму — 13, а младшему — восемь. Дети были все без верхней одежды, мы лишь успели схватить документы и выбежать на улицу. Уже было сложно дышать, крыша и стена горели, — рассказала Наталья, — ну, а кто, если не я? Так бы каждый поступил».

После этого женщина отвела детей к себе домой.

В настоящее время рассматривается вопрос награждения Натальи за спасение детей на пожаре.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области
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#Юлия Бармина#Общество#Новости#Омск#Пожары#Возгорание#Дети#Спасение людей
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