«Ну, а кто, если не я?» Неравнодушная омичка спасла троих детей на пожаре

По сообщению ГУ МЧС России по Омской области, неравнодушная омичка спасла троих детей из вчерашнего пожара.
Напомним, вчера, 1 декабря в Кировском округе Омска произошел крупный пожар. Загорелся частный дом, а затем пламя перекинулось на соседние дома и хозпостройки. В одном из домов находились дети женщины, подруга которой оказалась их спасительницей.
Наталья вместе с мужем шла на работу, проходя дом подруги, омичка увидела, что соседний дом полыхает, а огонь уже перекинулся на дом её подруги.
«Я буквально побежала к ним. Знала, что подружка на сутках в больнице, а дома её дети. Старший — ему 19, второму — 13, а младшему — восемь. Дети были все без верхней одежды, мы лишь успели схватить документы и выбежать на улицу. Уже было сложно дышать, крыша и стена горели, — рассказала Наталья, — ну, а кто, если не я? Так бы каждый поступил».
После этого женщина отвела детей к себе домой.
В настоящее время рассматривается вопрос награждения Натальи за спасение детей на пожаре.