Внимание, розыск! В Омске ищут водителя, сбившего 12-летнюю девочку

Posted Сегодня, 04:12
Published Сегодня, 04:12
Modified Сегодня, 04:14
Updated Сегодня, 04:14
Омские полицейские разыскивают водителя, сбившего 12-летнюю девочку. ДТП произошло вчера, 20 марта, около 18:30 часов рядом со спортивным комплексом на улице Круговая, 4В.
Водитель сбил ребенка и скрылся и с места аварии, приметы автомобиля девочка не запомнила. Как сообщили в пресс-службе омской полиции, школьнице потребовалась помощь медиков.
Полицейские устанавливают личность и местонахождение водителя. Свидетелей происшествия просят позвонить по телефонам 79-35-04 или 102.