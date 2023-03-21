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Posted Сегодня, 04:12

Published Сегодня, 04:12

Modified Сегодня, 04:14

Updated Сегодня, 04:14

Внимание, розыск! В Омске ищут водителя, сбившего 12-летнюю девочку

21 марта 2023, 04:12
Фото: Город55
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Омские полицейские разыскивают водителя, сбившего ребенка

ДТП произошло на улице Круговой.

Омские полицейские разыскивают водителя, сбившего 12-летнюю девочку. ДТП произошло вчера, 20 марта, около 18:30 часов рядом со спортивным комплексом на улице Круговая, 4В.

Водитель сбил ребенка и скрылся и с места аварии, приметы автомобиля девочка не запомнила. Как сообщили в пресс-службе омской полиции, школьнице потребовалась помощь медиков.

Полицейские устанавливают личность и местонахождение водителя. Свидетелей происшествия просят позвонить по телефонам 79-35-04 или 102.

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#Евгений Игишев#Полиция#Розыск#Розыск по делу#Город#Происшествия#ДТП#Омск
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