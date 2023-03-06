Внимание, розыск! В Омске ищут женщину, укравшую у пенсионерки 80 тысяч

В правоохранительные органы с заявлением о краже обратилась 75-летняя омичка, сообщили в пресс-службе омской полиции. Пенсионерка рассказала, что в магазине на улице Интернациональной она приобретала товары для дома и обнаружила пропажу кошелька, в котором лежало 80 тысяч рублей.