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Posted Сегодня, 05:51

Published Сегодня, 05:51

Modified Сегодня, 05:52

Updated Сегодня, 05:52

Внимание, розыск! В Омске ищут женщину, укравшую у пенсионерки 80 тысяч

6 марта 2023, 05:51
Фото: Город55

Омские полицейские ищут женщину, которая украла кошелек с 80 тысячами в магазине

Преступление произошло в центре города.

В правоохранительные органы с заявлением о краже обратилась 75-летняя омичка, сообщили в пресс-службе омской полиции. Пенсионерка рассказала, что в магазине на улице Интернациональной она приобретала товары для дома и обнаружила пропажу кошелька, в котором лежало 80 тысяч рублей.

Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения магазина. Под подозрения попала женщина в длинном сером пальто, серой шапке и белых кроссовках. Полицейские просят откликнуться омичей, узнавших женщину на видео.

Розыск. Омская полиция ищет женщину, расплатившуюся чужой банковской картой
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#Евгений Игишев#Омск#Полиция#Уголовное дело#Розыск#Вор#Кража#Видео
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