Внимание, розыск! В Омске ищут женщину, укравшую у пенсионерки 80 тысяч

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
Modified Сегодня, 05:52
Updated Сегодня, 05:52
В правоохранительные органы с заявлением о краже обратилась 75-летняя омичка, сообщили в пресс-службе омской полиции. Пенсионерка рассказала, что в магазине на улице Интернациональной она приобретала товары для дома и обнаружила пропажу кошелька, в котором лежало 80 тысяч рублей.
Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения магазина. Под подозрения попала женщина в длинном сером пальто, серой шапке и белых кроссовках. Полицейские просят откликнуться омичей, узнавших женщину на видео.