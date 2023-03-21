Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:18

Published Сегодня, 16:18

Modified Сегодня, 16:18

Updated Сегодня, 16:18

ОК и «Культура.РФ» запускают аудиокниги к Всемирному дню поэзии

21 марта 2023, 16:18
Фото: ОК
Социальная сеть Одноклассники совместно с порталом «Культура.РФ» подготовили серию активностей, посвященную поэзии.

В аудиокнигах пользователи услышат произведения знаменитых поэтов в исполнении Евгения Евтушенко, Сергея Юрского и Михаила Козакова. Интерактивный квиз будет посвящен стихотворениям русских классиков из школьной программы.

21 марта отмечается Всемирный день поэзии. В честь этой даты портал «Культура.РФ» подготовил в своей официальной группе в ОК викторину «Помните ли вы стихотворения из школьной программы?». Тест состоит из десяти вопросов. Пользователям нужно правильно продолжить знаменитые строки русских классиков: Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Сергея Есенина, Федора Тютчева, Афанасия Фета и многих других.

Также в группе проекта пользователи соцсети смогут послушать аудиоверсии стихотворений отечественных поэтов: произведения Николая Гумилева и Александра Блока в исполнении Евгения Евтушенко, сочинения Осипа Мандельштама, которые читает актер Сергей Юрский, сборник стихов Марины Цветаевой и поэму Владимира Маяковского «Облако в штанах».

ОК регулярно поддерживают культурные институции. Так, в январе этого года соцсеть и Госфильмофонд России переосмыслили формат диафильмов. Теперь пользователи могут услышать популярные произведения в озвучке звезд и приобщиться к диафильмам в современном формате на сайте проекта ОК «Мы в музей» с виртуальными выставками и аудиогидами по мировым музеям.

Подпишитесь
Пять лет судебных разбирательств. Почему в Омске «Дом мастеров» выгоняют на улицу
Сегодня, 03:30
В Омске вдвое сократили состав общественного совета при областном минкультуры
Сегодня, 10:37
Покажите ваши криптовалюты. Омских чиновников обяжут докладывать о цифровых активах
Сегодня, 08:37
Ждать ли новых пробок? В Омске на подходе к Ленинградскому мосту ограничат движение
Сегодня, 07:59
Омский маньяк по прозвищу «Форточник» готовится предстать перед судом
Сегодня, 08:13
Большой контракт. Омичам достался подряд на ремонт в Москве за 200,6 млн рублей
Сегодня, 11:02