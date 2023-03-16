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Posted Сегодня, 08:16

Published Сегодня, 08:16

Modified Сегодня, 08:58

Updated Сегодня, 08:58

Ежемесячную выплату из маткапитала омичам будут перечислять в единые дни

16 марта 2023, 08:16
Фото: 1MI
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Нововведения начнут действовать с июня.

Начиная с июня этого года будет введена единая дата выплат из материнского кап­итала на детей до 3 лет, сообщили в омском отделении Социального фонда России.

В ведомстве рассказали, что семьи, оформившие такую выплату, будут получать деньги 5-го числа каждого месяца. Приходить они будут не за текущий, а за предыдущий месяц. Пока что даты выплат различаются и зависят от региона проживания. Родителей заверили, что такой переход произойдет автоматически, и дополнительно обращаться никуда не нужно. До конца марта Социальный фонд разошлет семьям смс-уведомления.

Право на ежемесячные выплаты из материнского капитала имеют семьи, чей доход меньше двух прожиточных минимумов. 

Ранее Город55 сообщал, как в Омске в 2023 году предоставляются региональные выплаты на детей и губернаторские пособия при рождении ребенка: 

Губернаторские выплаты на детей в 2023 году: что нового в Омске
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#Евгений Игишев#Омск#Омская область#Общество#Экономика#Материнский капитал#Пособия#Социальный фонд#Деньги
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