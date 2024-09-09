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Социальный фонд

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Впервые с 2016 года. В Омске трудоустроенным пенсионерам проиндексируют пенсии
9 сентября, 08:38
В Омской области более 10 тысяч многодетных мам досрочно вышли на пенсию
Если у женщины пять детей и более, то получать пенсионные она может уже с 50 лет. Льгота доступна также матерям, которые усыновили ребенка.
6 августа, 04:46
Омичам обещают небывалые выплаты с 1 июня: о повышении пособий и пенсий
В России ожидаются существенные изменения в социальной сфере. В ближайшее время у пенсионеров будут доплаты, а алименты будут учитывать по-новому. Также увеличатся пособия на детей. Подробности — в материале Города55.
20 мая, 15:45
Нужно работать. Как в 2024 году россиянам получить выплату при рождении ребенка
Официально трудоустроенным родителям выдают пособие автоматически, а вот неработающим гражданам нужно собирать пакет документов.
27 февраля, 12:37
2023
Омская прокуратура выяснит, почему пенсионер лишился соцподдержки из-за переезда
Поверку соблюдения прав 69-летнего пенсионера по его же обращению проведет прокуратура Советского округа.
26 сентября 2023, 11:02
В омском Соцфонде назвали даты выплаты пенсий и пособий в июне 2023 года
Все выплаты придут со 2 по 16 июня.
31 мая 2023, 08:49
С апреля омским пенсионерам проиндексируют социальные пенсии на 3,3%
В бюджете Фонда пенсионного и социального страхования на это предусмотрен 191 миллион рублей.
28 марта 2023, 04:48
Ежемесячную выплату из маткапитала омичам будут перечислять в единые дни
Нововведения начнут действовать с июня.
16 марта 2023, 08:16
На социальные выплаты омским медикам направят 79 млн рублей
Размер выплат составит от 4,5 до 18,5 тысяч рублей.
3 марта 2023, 07:53
Омским малоимущим семьям и беременным выплатили 25.6 млн рублей
Новое единовременное пособие зачислили родителям 2 173 детей и 79 беременным женщинам.
13 января 2023, 12:06
Последствия визита генпрокурора. В Омске восстановили права слепых людей на чтение
Контракты на поставку реабилитационного оборудования для слепых омичей не заключались около года.
11 января 2023, 13:13

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