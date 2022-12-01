С начала января следующего года Социальный фонд России будет предоставлять семьям с низкими доходами с детьми до 17 лет универсальную выплату. Она назначается при условии, что дети родились до конца текущего года. Согласно условиям оказания социальной помощи, семья сможет самостоятельно выбирать между единым пособием и адресной поддержкой, которая осуществлялась ранее.
«Действующие меры поддержки объединяются в единое пособие, которое будет предоставляться на единых правилах Социальным фондом России. При этом для тех семей, где дети родились до 31 декабря 2022 года, предусмотрены сохранные нормы: родители смогут выбрать, получать пособия по старым правилам или перейти на универсальное пособие», — рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
Выплата будет предоставляться семьям, доход которых ниже уровня прожиточного минимума (ПМ) на одного человека. Сумма выплат будет равна 50, 75 или 100% от регионального уровня ПМ.
«Универсальное пособие будет выплачиваться семьям, в которых воспитывается порядка 10 млн детей, на него будет направлено 1,7 трлн рублей из федерального и регионального бюджетов. Благодаря решению будет увеличен размер выплат для нуждающихся беременных женщин. Он будет составлять не 50% прожиточного минимума, как сейчас, а 50, 75 или 100% прожиточного минимума трудоспособного — то есть увеличится до 15,7 тыс. рублей в среднем по стране. Родителям, воспитывающим детей до 3 лет и находящимся в трудной финансовой ситуации, будет доступна поддержка из бюджета вне зависимости от очередности рождения ребенка», — отметил глава Минтруда РФ.
Кроме того, для семей с доходом ниже двух прожиточных минимумов вводится возможность оформить дополнительную выплату из материнского капитала на детей до 3 лет также вне зависимости от очередности рождения ребенка без комплексной оценки нуждаемости. При этом семьи смогут получать одновременно две выплаты — и из бюджета, и из средств материнского капитала. В таком случае размер ежемесячной поддержки на ребенка составит в среднем по стране 28 тыс. рублей, подытожил министр.
Подать заявление на меры поддержки на детей до 3 лет можно со следующего года. Отмечается, что с 2023 года начнет действовать система поддержки малообеспеченных семей с детьми по единым правилам.
Мера поддержки объединяет такие выплаты:
Ознакомиться с мерами поддержки на федеральном уровне для семей с детьми можно здесь. Единое пособие может составлять половину, ¾ или полную сумму ПМ.
Государство помогает семьям, где воспитываются дети, путем осуществления федеральных и региональных выплат и компенсаций. Губернаторская выплата представляет собой финансовую помощь при рождении. Выплата получила такое наименование, так как именно под руководством губернатора законодатели принимают решения о размере пособия и категории его получателей. В текущем году пособие выплачивается в дополнение к федеральным компенсациям.
Задать вопрос относительно мер поддержки министерства труда и социального развития Омской области можно по телефону 8-800-600-00-00. Чтобы связаться с многофункциональным центром, позвоните по телефону +7 (3812) 374-009.
В Омской области уровень регионального материнского капитала составляет 138 266,57 руб. Воспользоваться правом на получение помощи за счёт областного бюджета можно при соблюдении следующих требований:
Средства перечисляются на основании сертификата, который выдается уполномоченными госучреждениями Омской области. Деньги можно направить на улучшение условий проживания в Омской области, образование, подключение газа. Сумму можно потратить на реализацию перечисленных целей полностью или частями.
Помимо регионального, всем родителям предоставляется федеральный капитал. Его также можно направить на улучшение жилья и получение образования ребенком, а также некоторые другие цели, к примеру на накопительную пенсию матери. Если ребенок является инвалидом, средства можно потратить на адаптацию.
В рамках проекта «Демография» омским семьям предоставляется выплата при рождении или усыновлении первенца. Получить ее можно, если размер дохода семьи на человека не превышает двух прожиточных минимумов. В прошлом году сумма выплаты составляла 10 437 рублей.
Также осуществляется выплата раз в месяц на третьего и последующего ребенка, если они родились в 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 году включительно. Сумма устанавливается в размере одного прожиточного минимума и выплачивается, пока детям не исполнится три года.
Отмечается, что с февраля этого года были проиндексированы государственные пособия для граждан с детьми на 1,084. Какой размер выплат установлен для родителей (в рублях) с учетом районного коэффициента:
Таким образом, государство оказывает материальную помощь семьям, в которых родился первый или последующий ребенок. Поддержка оказывается путем начисления выплат раз в месяц, выдачи материнского капитала, в том числе регионального.
Ознакомиться с полным перечнем льгот можно в органе социальной защиты по месту жительства. В Омске и других регионах страны будущим матерям положено пособие, которое выплачивается раз в месяц при условии ранней постановки на учет. если доход на человека в семье ниже прожиточного минимума.
Органами ФСС предоставляется разовое пособие при рождении. Каждый месяц начисляется выплата по уходу до 1,5 лет, на первого и второго ребенка до 3 лет. Детям 3-7 и 8-17 лет положена выплата, если средний доход не превышает показателя прожиточного минимума в семье.
В России действует программа поддержки родителей, которые воспитывают трех и более несовершеннолетних детей. Согласно ее условиям, государство направляет до 450 000 рублей на закрытие ипотечного кредита. Семьи, в которых воспитывается двое или более детей, могут не платить НДФЛ, если продают жилье для улучшения условий проживания.
Ребенку до 3 лет положены медицинские препараты из установленного списка без оплаты при наличии рецепта врача. Если несовершеннолетний воспитывается в семье с тремя или более детьми, бесплатные медикаменты предоставляются до 6 лет безвозмездно. Возможно начисление субсидий и компенсация оплаты ЖКУ.