«Универсальное пособие будет выплачиваться семьям, в которых воспитывается порядка 10 млн детей, на него будет направлено 1,7 трлн рублей из федерального и регионального бюджетов. Благодаря решению будет увеличен размер выплат для нуждающихся беременных женщин. Он будет составлять не 50% прожиточного минимума, как сейчас, а 50, 75 или 100% прожиточного минимума трудоспособного — то есть увеличится до 15,7 тыс. рублей в среднем по стране. Родителям, воспитывающим детей до 3 лет и находящимся в трудной финансовой ситуации, будет доступна поддержка из бюджета вне зависимости от очередности рождения ребенка»,

— отметил глава Минтруда РФ.