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Конь уехал с ногами всадника. От омского «ТЮЗа» увезли «Дон Кихота»

14 марта 2023, 11:14
Фото: Город55
иллюстрация

Знаменитую омскую скульптуру распаяли горелкой перед отправкой к реконструктору

Скульптуре отпилили верхнюю часть туловища. «Дон Кихота» собираются привести к единому стилю с «Санчо Панса» и вернуть на место.

В телеграм-канале минкульта Омской области сообщили, что на реконструкцию отправился «Дон Кихот». Его, выгоревшего на солнце, расчленили газовой горелкой и погрузили для отправки в Москаленки к художнику Александру Капралову.

Для перевозки пришлось «отрезать» скульптуре туловище и копье. «Дон Кихота» доработают, приведут к единому виду с новым соседом — «Санчо Панса». После этого благородный Дон вернется на прежнее место. А пока горожанам, двигающимся вечерами из центра Омска в сторону ЖД вокзала, придется высматривать для ориентира что-нибудь другое из окошек транспорта.

Напомним, что к началу февраля ремонт омского «ТЮЗа» был завершен чуть больше, чем на 60%. Закончить же масштабную реконструкцию должны к осени этого года.

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#Дарья Зыкова#Омск#Благоустройство города#Реконструкция#Скульптура#ТЮЗ#Перевозки#Общество#Город#Новости
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