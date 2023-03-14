Конь уехал с ногами всадника. От омского «ТЮЗа» увезли «Дон Кихота»

Для перевозки пришлось «отрезать» скульптуре туловище и копье. «Дон Кихота» доработают, приведут к единому виду с новым соседом — «Санчо Панса». После этого благородный Дон вернется на прежнее место. А пока горожанам, двигающимся вечерами из центра Омска в сторону ЖД вокзала, придется высматривать для ориентира что-нибудь другое из окошек транспорта.