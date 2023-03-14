Конь уехал с ногами всадника. От омского «ТЮЗа» увезли «Дон Кихота»

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
В телеграм-канале минкульта Омской области сообщили, что на реконструкцию отправился «Дон Кихот». Его, выгоревшего на солнце, расчленили газовой горелкой и погрузили для отправки в Москаленки к художнику Александру Капралову.
Для перевозки пришлось «отрезать» скульптуре туловище и копье. «Дон Кихота» доработают, приведут к единому виду с новым соседом — «Санчо Панса». После этого благородный Дон вернется на прежнее место. А пока горожанам, двигающимся вечерами из центра Омска в сторону ЖД вокзала, придется высматривать для ориентира что-нибудь другое из окошек транспорта.
Напомним, что к началу февраля ремонт омского «ТЮЗа» был завершен чуть больше, чем на 60%. Закончить же масштабную реконструкцию должны к осени этого года.