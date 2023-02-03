Дедлайн — осень. Успеют ли в Омском ТЮЗе вовремя закончить ремонт за 576 миллионов

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
Modified Сегодня, 03:30
Updated Сегодня, 03:30
В 2018 году Омский ТЮЗ стал одним из 39 российских театров, которые в 2019–2024 годах собирались масштабно ремонтировать на федеральные средства. Новость оказалась как нельзя кстати. В здании, построенном в 1967 году, проводили только косметический ремонт, без каких-либо существенных изменений.
Реализовать проект должны были за два-три года, уложиться хотели в 200 миллионов рублей. Однако в итоге из-за многих факторов сумма ремонта выросла почти в три раза. Соблюдение сроков сдачи проекта также под вопросом.
Город55 вспоминает историю самого масштабного ремонта в рамках нацпроекта «Культура» и разбирается, что еще предстоит сделать в театре и во сколько это обойдется.
На дворе 2018 год. Министр культуры Омской области Юрий Трофимов, занявший свой пост годом ранее, анонсирует серьезный ремонт в нескольких культурных заведениях региона. Одним из них стал Театр юных зрителей, ремонт в котором напрашивался уже долгое время.
«ТЮЗ нужно реконструировать. Он попал в программу „Культура“ по реконструкции таких заведений. На 2019 год запланированы проектные работы по реконструкции ТЮЗа. Далее предполагается потратить 200 миллионов рублей на капитальный ремонт», — заявил Юрий Трофимов.
Далее последовал аукцион и поиск компании, которая смогла бы заняться разработкой проектно-сметной документации для капремонта ТЮЗа. Победителю — красноярской компании ООО «В2 проект» — нужно было до 9 декабря 2019 года представить проект с учетом техзадания. В нем стоило предусмотреть увеличение площади костюмерных, усиление каркаса и стен здания, замену кровли, систем электро- и водоснабжения, водопровода, отопления и пожарной сигнализации.
Заплатили красноярцам за составленный проект 3.3 миллиона рублей, не обошлось без омских архитекторов — С. Хусаинова, А. Жунусовой, В. Носовой. Вот только когда проект в декабре 2020-го представили омичам, оказалось, что он вызывает массу вопросов и споров. Город55 публиковал мнения архитекторов, которые назвали такое решение неприемлемым для госучреждения и «точки притяжения омичей», коими и является ТЮЗ.
31 января 2021 года труппа Омского ТЮЗа сыграла последний спектакль перед закрытием на капремонт. За февраль театру нужно было успеть переехать на Учебную (здесь находятся кабинеты и репетиционные площадки) и перевезти все декорации на специально арендованный склад.
Что касается самого ремонта, то победителю торгов предлагали 432.5 миллиона рублей. Но желающие заняться строительными работами нашлись не сразу. Первый объявленный аукцион 7 апреля 2021 года признали несостоявшимся: никто из потенциальных подрядчиков не поспешил присоединиться к масштабному капремонту.
Вторая попытка оказалась более успешной. И 20 апреля, согласно данным портала госзакупок, выясняется, что ремонт ТЮЗа доверили зарегистрированному в Иркутской области ООО «Стройцентр-Иркутск». Эта компания стала единственной, кто претендовал на проведение работ.
Отметим, что опыт проведения строительных работ в Омске у иркутян уже был. В 2019 году компания проводила стройконтроль при выполнении капремонта фасадов и крыш многоквартирных домов к Форуму двух президентов. Срок сдачи работ, правда, трижды переносили — с сентября на декабрь. Заключенный на капремонт омского ТЮЗа контракт стал для ООО «Стройцентр-Иркутск» самым крупным с 2016 года.
Обновление ТЮЗа действительно стало масштабным. Многое в здании решили изменить, но при этом пообещали вернуть на место барельеф «ТЮЗ» и скульптуру Дон-Кихота. Последнюю, кстати, дополнят еще одним памятником. Скульптор Александр Капралов создаст Санчо Пансу: получится полноценная композиция.
«В 2020 году из областного и федерального бюджетов была выделена сумма в размере 466 млн рублей на проведение капитального ремонта ТЮЗа. Контракт на выполнение ремонта был подписан в мае 2021 года с ООО „Стройцентр-Иркутск“. В связи с удорожанием стройматериалов стоимость работ была скорректирована, и в январе 2022 года принято решение добавить из федерального резервного фонда около 110 млн рублей, благодаря чему нам удалось компенсировать возросшую стоимость стройматериалов», — рассказал Городу55 министр культуры Юрий Трофимов.
Ситуация, стоит сказать, стандартная: выделенных денег оказалось недостаточно. При отсутствии дополнительного финансирования ремонт рисковал остаться незавершенным. Таким образом, в настоящий момент стоимость строительно-монтажных работ достигла уже 576 миллионов рублей. 561.6 выделили из федерального бюджета, 14.8 — из областного. Добавленные 110 миллионов назвали «компенсацией выросших цен на материалы».
Что уже сделали к февралю 2023 года:
Больше всего работы предстоит выполнить в зрительном зале и на сцене. Очень скоро обещают начать монтаж противопожарной системы и электрики, отделочные работы.
Из нового в минкульте анонсировали установку на входе револьверных автоматических дверей, чтобы увеличить проходимость, но при этом защитить внутренние помещения от сквозняков и холода с улицы. Театр в далеком 1967 году строили по «южному» проекту, поэтому нововведение давно напрашивалось.
«Уже закуплено самое современное оборудование и мебель для театра более чем на 20 миллионов рублей. Одну из зон фойе займет мобильная сцена с экраном и амфитеатром. Все проектные решения прорабатываются с учетом комфорта зрителей и в соответствии с требованиями пожарной безопасности», — уточнил директор Омского ТЮЗа Михаил Мальцев.
Новый зрительный зал будет рассчитан на 504 места. Еще 100 зрителей смогут посетить театр под открытым небом. Сцена и скамейки появятся во внутреннем дворике.
В настоящий момент строительная готовность ТЮЗа составляет более 60%: дел еще много и расслабляться рано. Ведь все мы помним, как в регионе не любят срывы ранее обозначенных сроков по ремонту и чем это может грозить.
Тем более объект сложный, что признает в том числе и губернатор, поэтому приключиться может всякое.
«Театр юного зрителя — объект непростой. Здесь сейчас идет полным ходом реконструкция. Много было выявлено скрытых работ, которые пришлось заново проектировать и выделять дополнительные средства с учетом сложности реконструкции этого объекта, удорожания стоимости работ и материалов», — комментировал во время одного из посещений театра Александр Бурков.
Занятно, что, пока строители стараются успеть завершить работы в анонсированный ранее срок, министр культуры стал уже осторожничать в выражениях. Называя осень в качестве времени окончания капремонта, он уже не добавляет конкретный год. Хотя, согласно контракту, ремонт должны завершить к сентябрю 2023 года.
Тюзовцам все это время приходится показывать спектакли на других городских площадках. Кроме того, уже больше двух лет для театра арендованы склады под декорации, а также помещения для репетиций, административного корпуса и сотрудников технических служб. Все это спонсирует омское министерство культуры. Однако узнать, сколько составляет эта статья расходов, не представляется возможным. В пресс-службе ведомства назвали историю про деньги «коммерческой тайной».
Увидим, успеет ли подрядчик за 9 месяцев — к осени 2023-го — выполнить ремонт и не придется ли снова выделять дополнительные миллионы.