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Updated Сегодня, 03:30

Дедлайн — осень. Успеют ли в Омском ТЮЗе вовремя закончить ремонт за 576 миллионов

3 февраля 2023, 03:30
Фото: Пресс-служба министерства культуры Омской области
Строительная готовность чуть более 60%, увеличение суммы ремонта на 110 миллионов, которые сумели добавить из федерального резервного фонда. Но в минкульте пока уверенно заявляют, что осенью все работы завершат, и ТЮЗ спустя несколько лет вернется домой.

В 2018 году Омский ТЮЗ стал одним из 39 российских театров, которые в 2019–2024 годах собирались масштабно ремонтировать на федеральные средства. Новость оказалась как нельзя кстати. В здании, построенном в 1967 году, проводили только косметический ремонт, без каких-либо существенных изменений.

Реализовать проект должны были за два-три года, уложиться хотели в 200 миллионов рублей. Однако в итоге из-за многих факторов сумма ремонта выросла почти в три раза. Соблюдение сроков сдачи проекта также под вопросом.

Город55 вспоминает историю самого масштабного ремонта в рамках нацпроекта «Культура» и разбирается, что еще предстоит сделать в театре и во сколько это обойдется.

Как все начиналось

На дворе 2018 год. Министр культуры Омской области Юрий Трофимов, занявший свой пост годом ранее, анонсирует серьезный ремонт в нескольких культурных заведениях региона. Одним из них стал Театр юных зрителей, ремонт в котором напрашивался уже долгое время.

«ТЮЗ нужно реконструировать. Он попал в программу „Культура“ по реконструкции таких заведений. На 2019 год запланированы проектные работы по реконструкции ТЮЗа. Далее предполагается потратить 200 миллионов рублей на капитальный ремонт», — заявил Юрий Трофимов.

Далее последовал аукцион и поиск компании, которая смогла бы заняться разработкой проектно-сметной документации для капремонта ТЮЗа. Победителю — красноярской компании ООО «В2 проект» — нужно было до 9 декабря 2019 года представить проект с учетом техзадания. В нем стоило предусмотреть увеличение площади костюмерных, усиление каркаса и стен здания, замену кровли, систем электро- и водоснабжения, водопровода, отопления и пожарной сигнализации.

Омский ТЮЗ перед закрытием на ремонт.Омский ТЮЗ перед закрытием на ремонт.
Омский ТЮЗ перед закрытием на ремонт.Омский ТЮЗ перед закрытием на ремонт.
Омский ТЮЗ перед закрытием на ремонт.Омский ТЮЗ перед закрытием на ремонт.
Омский ТЮЗ перед закрытием на ремонт.Омский ТЮЗ перед закрытием на ремонт.
Омский ТЮЗ перед закрытием на ремонт.Омский ТЮЗ перед закрытием на ремонт.
Омский ТЮЗ перед закрытием на ремонт.
Фото: Анна Шестакова / Омский портал "Культура"

Заплатили красноярцам за составленный проект 3.3 миллиона рублей, не обошлось без омских архитекторов — С. Хусаинова, А. Жунусовой, В. Носовой. Вот только когда проект в декабре 2020-го представили омичам, оказалось, что он вызывает массу вопросов и споров. Город55 публиковал мнения архитекторов, которые назвали такое решение неприемлемым для госучреждения и «точки притяжения омичей», коими и является ТЮЗ.

Без очереди из желающих

31 января 2021 года труппа Омского ТЮЗа сыграла последний спектакль перед закрытием на капремонт. За февраль театру нужно было успеть переехать на Учебную (здесь находятся кабинеты и репетиционные площадки) и перевезти все декорации на специально арендованный склад.

Что касается самого ремонта, то победителю торгов предлагали 432.5 миллиона рублей. Но желающие заняться строительными работами нашлись не сразу. Первый объявленный аукцион 7 апреля 2021 года признали несостоявшимся: никто из потенциальных подрядчиков не поспешил присоединиться к масштабному капремонту.

Вторая попытка оказалась более успешной. И 20 апреля, согласно данным портала госзакупок, выясняется, что ремонт ТЮЗа доверили зарегистрированному в Иркутской области ООО «Стройцентр-Иркутск». Эта компания стала единственной, кто претендовал на проведение работ.

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Отметим, что опыт проведения строительных работ в Омске у иркутян уже был. В 2019 году компания проводила стройконтроль при выполнении капремонта фасадов и крыш многоквартирных домов к Форуму двух президентов. Срок сдачи работ, правда, трижды переносили — с сентября на декабрь. Заключенный на капремонт омского ТЮЗа контракт стал для ООО «Стройцентр-Иркутск» самым крупным с 2016 года.

Что меняем, а что сохраняем

Обновление ТЮЗа действительно стало масштабным. Многое в здании решили изменить, но при этом пообещали вернуть на место барельеф «ТЮЗ» и скульптуру Дон-Кихота. Последнюю, кстати, дополнят еще одним памятником. Скульптор Александр Капралов создаст Санчо Пансу: получится полноценная композиция.

«В 2020 году из областного и федерального бюджетов была выделена сумма в размере 466 млн рублей на проведение капитального ремонта ТЮЗа. Контракт на выполнение ремонта был подписан в мае 2021 года с ООО „Стройцентр-Иркутск“. В связи с удорожанием стройматериалов стоимость работ была скорректирована, и в январе 2022 года принято решение добавить из федерального резервного фонда около 110 млн рублей, благодаря чему нам удалось компенсировать возросшую стоимость стройматериалов», — рассказал Городу55 министр культуры Юрий Трофимов.

Ситуация, стоит сказать, стандартная: выделенных денег оказалось недостаточно. При отсутствии дополнительного финансирования ремонт рисковал остаться незавершенным. Таким образом, в настоящий момент стоимость строительно-монтажных работ достигла уже 576 миллионов рублей. 561.6 выделили из федерального бюджета, 14.8 — из областного. Добавленные 110 миллионов назвали «компенсацией выросших цен на материалы».

Сейчас строительная готовность составляет чуть более 60 %.Сейчас строительная готовность составляет чуть более 60 %.
Сейчас строительная готовность составляет чуть более 60 %.Сейчас строительная готовность составляет чуть более 60 %.
Сейчас строительная готовность составляет чуть более 60 %.Сейчас строительная готовность составляет чуть более 60 %.
Сейчас строительная готовность составляет чуть более 60 %.Сейчас строительная готовность составляет чуть более 60 %.
Сейчас строительная готовность составляет чуть более 60 %.Сейчас строительная готовность составляет чуть более 60 %.
Сейчас строительная готовность составляет чуть более 60 %.Сейчас строительная готовность составляет чуть более 60 %.
Сейчас строительная готовность составляет чуть более 60 %.
Фото: Пресс-служба министерства культуры Омской области

Что уже сделали к февралю 2023 года:

  • Утеплили весь фасад здания;
  • Закончили облицовку новой фасадной плиткой;
  • Установили современные витражи;
  • Полностью отремонтировали крышу;
  • Смонтировали инженерные системы, водопровод и канализацию, вентиляцию и отопление;
  • Сделали черновые работы в гримерках и подсобных помещениях.

Больше всего работы предстоит выполнить в зрительном зале и на сцене. Очень скоро обещают начать монтаж противопожарной системы и электрики, отделочные работы.

Из нового в минкульте анонсировали установку на входе револьверных автоматических дверей, чтобы увеличить проходимость, но при этом защитить внутренние помещения от сквозняков и холода с улицы. Театр в далеком 1967 году строили по «южному» проекту, поэтому нововведение давно напрашивалось.

«Уже закуплено самое современное оборудование и мебель для театра более чем на 20 миллионов рублей. Одну из зон фойе займет мобильная сцена с экраном и амфитеатром. Все проектные решения прорабатываются с учетом комфорта зрителей и в соответствии с требованиями пожарной безопасности», — уточнил директор Омского ТЮЗа Михаил Мальцев.

Новый зрительный зал будет рассчитан на 504 места. Еще 100 зрителей смогут посетить театр под открытым небом. Сцена и скамейки появятся во внутреннем дворике.

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Коммерческая тайна

В настоящий момент строительная готовность ТЮЗа составляет более 60%: дел еще много и расслабляться рано. Ведь все мы помним, как в регионе не любят срывы ранее обозначенных сроков по ремонту и чем это может грозить.

Тем более объект сложный, что признает в том числе и губернатор, поэтому приключиться может всякое.

«Театр юного зрителя — объект непростой. Здесь сейчас идет полным ходом реконструкция. Много было выявлено скрытых работ, которые пришлось заново проектировать и выделять дополнительные средства с учетом сложности реконструкции этого объекта, удорожания стоимости работ и материалов», — комментировал во время одного из посещений театра Александр Бурков.

Занятно, что, пока строители стараются успеть завершить работы в анонсированный ранее срок, министр культуры стал уже осторожничать в выражениях. Называя осень в качестве времени окончания капремонта, он уже не добавляет конкретный год. Хотя, согласно контракту, ремонт должны завершить к сентябрю 2023 года.

Тюзовцам все это время приходится показывать спектакли на других городских площадках. Кроме того, уже больше двух лет для театра арендованы склады под декорации, а также помещения для репетиций, административного корпуса и сотрудников технических служб. Все это спонсирует омское министерство культуры. Однако узнать, сколько составляет эта статья расходов, не представляется возможным. В пресс-службе ведомства назвали историю про деньги «коммерческой тайной».

Увидим, успеет ли подрядчик за 9 месяцев — к осени 2023-го — выполнить ремонт и не придется ли снова выделять дополнительные миллионы.

#Юлия Истомина#ТЮЗ#Театр#Капремонт#Проект#Нацпроект#Министр#Аренда#Общество#Культура#Омск#Юрий Трофимов#Александр Бурков#Михаил Мальцев#Спецпроекты
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