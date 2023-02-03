Дедлайн — осень. Успеют ли в Омском ТЮЗе вовремя закончить ремонт за 576 миллионов

Заплатили красноярцам за составленный проект 3.3 миллиона рублей, не обошлось без омских архитекторов — С. Хусаинова, А. Жунусовой, В. Носовой. Вот только когда проект в декабре 2020-го представили омичам, оказалось, что он вызывает массу вопросов и споров. Город55 публиковал мнения архитекторов, которые назвали такое решение неприемлемым для госучреждения и «точки притяжения омичей», коими и является ТЮЗ.