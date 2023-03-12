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Posted Сегодня, 12:59

Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 13:02

Updated Сегодня, 13:02

«Ремонт бы сначала нормальный». Сколько омичей выступают против школьных театров

12 марта 2023, 12:59
Фото: 1MI
иллюстрация

Половина омичей выступают за создание школьных театров

Среди противников — родители выпускников.
Сюжет
Опросы

Организацию театров в каждой школе поддерживают 6 из 10 родителей. Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди омичей после того, как министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что к 2024 году в каждом учебном учреждении будет свой театр.

Инициативу поддержали 52% омичей, 61% — родителей школьников. Они считают, что это поможет расширить кругозор детей и посодействует эстетическому воспитанию. Против театров высказались 19% омичей, 18% родителей учеников. Они считают, педагоги и ребята итак перегружены, найдутся дела поважнее.

«Ремонт бы сначала сделали нормальный», — приводит сервис комментарий опрошенных.

Среди поклонников создания школьных театров больше женщин. Противниками идеи чаще выступали родители старшеклассников.

#Театр#Школа#Опросы#Общество#Новости#Омск#Омская область
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