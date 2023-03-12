«Ремонт бы сначала нормальный». Сколько омичей выступают против школьных театров

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
Организацию театров в каждой школе поддерживают 6 из 10 родителей. Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди омичей после того, как министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что к 2024 году в каждом учебном учреждении будет свой театр.
Инициативу поддержали 52% омичей, 61% — родителей школьников. Они считают, что это поможет расширить кругозор детей и посодействует эстетическому воспитанию. Против театров высказались 19% омичей, 18% родителей учеников. Они считают, педагоги и ребята итак перегружены, найдутся дела поважнее.
«Ремонт бы сначала сделали нормальный», — приводит сервис комментарий опрошенных.
Среди поклонников создания школьных театров больше женщин. Противниками идеи чаще выступали родители старшеклассников.