Для двух округов Омска планируют закупить больше 100 тысяч цветов на 2,6 млн рублей

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Администрация Омска для украшения клумб Кировского и Советского округов города планирует закупить больше 100 тысяч цветов. Лоты размещены на сайте госзакупок. Дата окончания подачи заявок — 13 марта.
Согласно документам, цена контракта для Кировского округа составляет 1,361 млн рублей, а для Советского — 1,231 млн.
«Большая часть цветов — однолетники: всего 115,5 тысяч ярких петуний, бархатцев, колеусов, сальвий, цинерарий, бегоний, виол и кохий. Многолетники в закупке представлены индийскими каннами в количестве 620 штук», — рассказали в пресс-службе мэрии.
В администрации города добавили, что для Центрального, Ленинского и Октябрьского округов заявки на покупку рассады разместят в ближайшее время. Первые в этом сезоне цветы обещают высадить возле мемориалов в начале мая.