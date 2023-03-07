В Омске прокуроры «помогли» управляющей компании очистить крышу дома от снега

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
В прокуратуре Центрального округа города Омска организовали проверку после жалоб жителей дома по улице Краснознаменная,2а на управляющую компанию «Омское ЖКХ».
«По словам жителей дома, на крыше здания скопилось большое количество снежных масс, которые представляют угрозу для безопасного передвижения граждан, в том числе детей», – пояснили в прокуратуре Омской области.
В итоге прокуроры «намекнули» руководителям «Омское ЖКХ» о необходимости немедленно обезопасить жизнь и здоровье граждан. Намеки подействовали и в данный момент крыша полностью очищена от снега.
Тем не менее проверка прокуратуры продолжается, дабы дать оценку как управляющая компания обслуживает жилой фонд.