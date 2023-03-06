Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:08

Published Сегодня, 10:08

Modified Сегодня, 10:10

Updated Сегодня, 10:10

На «удаленке» безопаснее. Омичам рассказали, что их ждет на улице перед праздником

6 марта 2023, 10:08
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичей предупредили о жуткой непогоде перед 8 марта

Омские спасатели дали рекомендации, основываясь на прогнозе Обь-Иртышского УГМС.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области сообщили, что в ближайшие пару дней в регионе будет небезопасно при передвижении по городу. Из-за повышения температуры на дорогах и тротуарах образовался гололед, а вдобавок к этому в течение нескольких дней будет идти снег.

Синоптики обещают, что 7 и 8 марта по всей Омской области ожидаются неблагоприятные явления: небольшие, днем местами снег и мокрый снег, метель, порывы ветра от 15 до 18 м/с, на дорогах местами гололедица, снежные заносы.

Чтобы не пострадать от стихии, омичам напомнили, что во время усиления ветра следует держаться подальше от рекламных конструкций, линий электропередачи и высоких деревьев. Парковать авто в этих местах также не следует.

Гулять в это время омичам также не советуют, а автомобилистам следует четко содержать дистанцию и интервал движения, а также избегать резких маневров и экстренного торможения.

При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций немедленно сообщайте о них по телефону 101.

#Город#Погода#Непогода#Неблагоприятные условия#Снегопад#Ветер#Новости#Омская область#Ольга Акамова
Подпишитесь
Выручка омской компании «Компур» уменьшилась за год в 30 раз
Сегодня, 08:38
В Омске появится мемориальная доска с именем полковника, погибшего на СВО
Сегодня, 05:41
Омские болельщики «положили» сайт «Авангарда» в попытках купить билеты
Сегодня, 05:53
Омские мужчины рассказали, сколько тратят на подарки женщинам-коллегам на 8 Марта
Сегодня, 02:20
На омской таможне перехватили партию препаратов для похудения с наркотиком в составе
Сегодня, 09:01
Стало известно, сколько литров бензина могут позволить себе омичи на одну зарплату
Сегодня, 06:16