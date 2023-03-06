На «удаленке» безопаснее. Омичам рассказали, что их ждет на улице перед праздником

В пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области сообщили, что в ближайшие пару дней в регионе будет небезопасно при передвижении по городу. Из-за повышения температуры на дорогах и тротуарах образовался гололед, а вдобавок к этому в течение нескольких дней будет идти снег.