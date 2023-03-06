На «удаленке» безопаснее. Омичам рассказали, что их ждет на улице перед праздником

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
В пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области сообщили, что в ближайшие пару дней в регионе будет небезопасно при передвижении по городу. Из-за повышения температуры на дорогах и тротуарах образовался гололед, а вдобавок к этому в течение нескольких дней будет идти снег.
Синоптики обещают, что 7 и 8 марта по всей Омской области ожидаются неблагоприятные явления: небольшие, днем местами снег и мокрый снег, метель, порывы ветра от 15 до 18 м/с, на дорогах местами гололедица, снежные заносы.
Чтобы не пострадать от стихии, омичам напомнили, что во время усиления ветра следует держаться подальше от рекламных конструкций, линий электропередачи и высоких деревьев. Парковать авто в этих местах также не следует.
Гулять в это время омичам также не советуют, а автомобилистам следует четко содержать дистанцию и интервал движения, а также избегать резких маневров и экстренного торможения.
При возникновении происшествий и чрезвычайных ситуаций немедленно сообщайте о них по телефону 101.