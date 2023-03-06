Александр Бурков рассказал о будущей школе в Усть-Ишимском районе

Во время визита в Малую Бичу губернатор также оценил качество проведенного капремонта врачебной амбулатории, где обслуживается около 500 человек. В здании обновили крышу, фасад, стены и коммуникации, заменили окна и двери. Всего на капремонт выделялось 6,7 млн рублей.