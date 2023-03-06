Александр Бурков рассказал о будущей школе в Усть-Ишимском районе

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Пресс-служба правительства Омской области сообщила, что в Усть-Ишимский район отправились с рабочим визитом члены регионального кабмина, губернатор Александр Бурков и депутат Госдумы Оксана Фадина. Начали объезд района с средней школы в селе Малая Бича — это самый северный населенный пункт региона.
Губернатору представили проект новой школы на 130 мест, которую планируют возвести к 2024 году. Руководитель компании-подрядчика «АСУкомплектсервис» Денис Кильдибеков сообщил, что школа будет двухэтажной, со своим хозблоком и стадионом. До 30 марта проект передадут на экспертизу, до 1 мая подрядчики должны получить результат.
На эти цели в бюджете области заложено 219 млн рублей. Здание построят по индивидуальному проекту с применением технологий легких стальных конструкций. Школа должна выдерживать северные температуры.
«До зимы необходимо закрыть теплым контуром каркас здания. В новой школе будут обучаться ребятишки не только из Малой Бичи, но и других близлежащих поселков. Мы также приняли решение о строительстве блочной котельной для школы. Это обеспечит гарантированное теплоснабжение объекта. На эти цели мы заложили в областном бюджете порядка 10 млн руб.», — прокомментировал Александр Бурков.
Во время визита в Малую Бичу губернатор также оценил качество проведенного капремонта врачебной амбулатории, где обслуживается около 500 человек. В здании обновили крышу, фасад, стены и коммуникации, заменили окна и двери. Всего на капремонт выделялось 6,7 млн рублей.