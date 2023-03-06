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Александр Бурков рассказал о будущей школе в Усть-Ишимском районе

6 марта 2023, 10:21
Фото: пресс-служба правительства Омской области
С рабочим визитом в самом дальнем селе Омской области побывали члены кабмина, губернатор и депутат Госдумы.

Пресс-служба правительства Омской области сообщила, что в Усть-Ишимский район отправились с рабочим визитом члены регионального кабмина, губернатор Александр Бурков и депутат Госдумы Оксана Фадина. Начали объезд района с средней школы в селе Малая Бича — это самый северный населенный пункт региона.

Губернатору представили проект новой школы на 130 мест, которую планируют возвести к 2024 году. Руководитель компании-подрядчика «АСУкомплектсервис» Денис Кильдибеков сообщил, что школа будет двухэтажной, со своим хозблоком и стадионом. До 30 марта проект передадут на экспертизу, до 1 мая подрядчики должны получить результат.

На эти цели в бюджете области заложено 219 млн рублей. Здание построят по индивидуальному проекту с применением технологий легких стальных конструкций. Школа должна выдерживать северные температуры.

«До зимы необходимо закрыть теплым контуром каркас здания. В новой школе будут обучаться ребятишки не только из Малой Бичи, но и других близлежащих поселков. Мы также приняли решение о строительстве блочной котельной для школы. Это обеспечит гарантированное теплоснабжение объекта. На эти цели мы заложили в областном бюджете порядка 10 млн руб.», — прокомментировал Александр Бурков.

Во время визита в Малую Бичу губернатор также оценил качество проведенного капремонта врачебной амбулатории, где обслуживается около 500 человек. В здании обновили крышу, фасад, стены и коммуникации, заменили окна и двери. Всего на капремонт выделялось 6,7 млн рублей.

Фото: пресс-служба правительства Омской области
#Дарья Зыкова#Александр Бурков#Усть-Ишимский район#Омская область#Новости#Общество#Строительство#Строительство школы#Проект#Рабочая поездка#Губернатор#Оксана Фадина#Подрядчик#Экономика
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