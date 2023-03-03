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Posted Сегодня, 03:02

Published Сегодня, 03:02

Modified Сегодня, 03:04

Updated Сегодня, 03:04

Омские студенты рассчитывают на зарплату не менее 40 тысяч после окончания учебы

3 марта 2023, 03:02
Фото: 1MI
Большинство сегодняшних студентов в будущем собираются трудиться по специальности.

Омские студенты рассказали о своих зарплатных ожиданиях после окончания учебы. Почти треть, 29%, молодых омичей рассчитывают на зарплату не менее 40 тысяч рублей — 29%, от 40 до 60 тысяч рублей — 25%, от 60 до 80 тысяч рублей — 15%, от 80 до 100 тысяч рублей — 19%, от 100 тысяч рублей и выше — 12%. Опрос провел сервис по поиску работу Зарплата.ру среди учащихся от 28 до 24 лет.

Большинство респондентов (76%) планируют трудиться по специальности и о выборе своей профессии не жалеют. Также 80% омских студентов собираются в дальнейшем продолжить обучение.

27% студентов хотели бы открыть свое дело, в сфере информационных технологий планируют трудиться 15% респондентов, на госслужбе — 12%.

Ранее Город55 сообщал, что средняя предлагаемая зарплата в Омской области по итогам января составила 56 622 руб., что на 6 239 руб. больше, чем год назад. При этом средние зарплаты по региону по-прежнему ниже, чем по стране: в целом по России работодатели предлагают 58 179 руб.

В Омской области средняя предлагаемая зарплата составила 56 тысяч рублей
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#Евгений Игишев#Вакансии#Работа#Работа студентам#Зарплата#Средняя зарплата#Минимальная зарплата#Общество#Омск#Омская область
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