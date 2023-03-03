Омские студенты рассчитывают на зарплату не менее 40 тысяч после окончания учебы

Омские студенты рассказали о своих зарплатных ожиданиях после окончания учебы. Почти треть, 29%, молодых омичей рассчитывают на зарплату не менее 40 тысяч рублей — 29%, от 40 до 60 тысяч рублей — 25%, от 60 до 80 тысяч рублей — 15%, от 80 до 100 тысяч рублей — 19%, от 100 тысяч рублей и выше — 12%. Опрос провел сервис по поиску работу Зарплата.ру среди учащихся от 28 до 24 лет.