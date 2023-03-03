Омские студенты рассчитывают на зарплату не менее 40 тысяч после окончания учебы

Posted Сегодня, 03:02
Published Сегодня, 03:02
Modified Сегодня, 03:04
Updated Сегодня, 03:04
Омские студенты рассказали о своих зарплатных ожиданиях после окончания учебы. Почти треть, 29%, молодых омичей рассчитывают на зарплату не менее 40 тысяч рублей — 29%, от 40 до 60 тысяч рублей — 25%, от 60 до 80 тысяч рублей — 15%, от 80 до 100 тысяч рублей — 19%, от 100 тысяч рублей и выше — 12%. Опрос провел сервис по поиску работу Зарплата.ру среди учащихся от 28 до 24 лет.
Большинство респондентов (76%) планируют трудиться по специальности и о выборе своей профессии не жалеют. Также 80% омских студентов собираются в дальнейшем продолжить обучение.
27% студентов хотели бы открыть свое дело, в сфере информационных технологий планируют трудиться 15% респондентов, на госслужбе — 12%.
Ранее Город55 сообщал, что средняя предлагаемая зарплата в Омской области по итогам января составила 56 622 руб., что на 6 239 руб. больше, чем год назад. При этом средние зарплаты по региону по-прежнему ниже, чем по стране: в целом по России работодатели предлагают 58 179 руб.