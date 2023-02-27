В Омской области средняя предлагаемая зарплата составила 56 тысяч рублей

Средняя предлагаемая зарплата в Омской области по итогам января составила 56 622 ₽, что на 6 239 руб. больше, чем год назад. При этом средние зарплаты по региону по-прежнему ниже, чем по стране: в целом по России работодатели предлагают 58 179 ₽. Такие данные приводит сервис по поиску работы HeadHunter.