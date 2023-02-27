В Омской области средняя предлагаемая зарплата составила 56 тысяч рублей

Posted Сегодня, 02:26
Published Сегодня, 02:26
Modified Сегодня, 02:28
Updated Сегодня, 02:28
Средняя предлагаемая зарплата в Омской области по итогам января составила 56 622 ₽, что на 6 239 руб. больше, чем год назад. При этом средние зарплаты по региону по-прежнему ниже, чем по стране: в целом по России работодатели предлагают 58 179 ₽. Такие данные приводит сервис по поиску работы HeadHunter.
Аналитики также отметили, что с 2024 года, по предложению президента, может увеличиться минимальный размер оплаты труда на 18% — до 19,2 тысяч рублей. Изменение МРОТ не не обозначает автоматического роста заработных плат. Однако, организации, при формировании фонда оплаты труда также ориентируются на уровень МРОТ.
Напомним, по данным Омскстата, средняя зарплата омичей увеличилась до 48,6 тысяч рублей. За 2022 год в городе номинальная заработная плата выросла на 13,1%. При этом данные аналитиков показывают, что у реально начисленной зарплаты идет снижение на 1,1%.