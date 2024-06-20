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Работа студентам

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От фотографа до репетитора. Топ-3 способа, как заработать студенту летом
Лето — время, когда студент может не только отдохнуть, но и заработать. Расскажем о доступных способах заработка, не требующих официального трудоустройства.
20 июня, 10:08
Куда можно устроиться подростку летом: вакансии и размер зарплаты
Летние каникулы созданы для отдыха, но не все ребята готовы погрузиться в беззаботное время. Напротив российский школьники и студенты начали активно искать работу. Если быть точнее, то подработку. Сколько платят несовершеннолетним и какие есть нюансы с трудоустройством? Подробности — у Города55.
19 июня, 16:53
Свежие вакансии: омичам предлагают подработку с зарплатой выше 50 тысяч
Какая подработка есть в Омске и сколько могут платить за этот труд? Город55 составил список из трех вакансий с зарплатой до 56 тыс рублей. Подробности — в материале.
17 мая, 13:01
Гибкий график и много денег: кому в Омске готовы платить до 143 тысяч в месяц
Доставщиком в Омске стало легче устроиться. Увеличилось как количество предложений, так и зарплат. Сколько теперь зарабатывает курьер — в материале Города55.
17 апреля, 12:28
2023
На оборонные заводы Омска устроились работать 200 школьников
Всего в июне больше 4 тысяч юных омичей начали трудиться по программе летней кампании занятости.
3 июля 2023, 09:29
Курьеры и продавцы. Почти треть омских студентов планирует подработать этим летом
Основная причина для подработки у молодых людей — желание накопить денег.
9 июня 2023, 05:43
И на парикмахера, и на водителя. В Омской области бесплатно обучат безработных
12 апреля 2023, 07:07
Омские студенты рассчитывают на зарплату не менее 40 тысяч после окончания учебы
Большинство сегодняшних студентов в будущем собираются трудиться по специальности.
3 марта 2023, 03:02
В Омской области в 3 раза выросло количество вакансий с ежедневной оплатой
Чаще всего ежедневные выплаты предлагают курьерам – 72% подобных вакансий.
23 января 2023, 02:28
2022
Трудовая повинность XXI века. Коснется ли трудовая мобилизация омичей
Несколько регионов уже начало использовать «трудовую мобилизацию». Обяжут ли омских студентов временно замещать мобилизованных на рабочих местах?
27 ноября 2022, 05:00

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