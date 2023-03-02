В двух районах Омской области ввели карантин по лейкозу животных

Очаги заражения нашли в деревне Новотимофеевка Полтавского района и в селе Налимово Называевского района. На этих территориях запрещены ввоз и вывоз животных, посещение ферм посторонними лицами, совместное доение больных и здоровых коров. В Называевском и Полтавском районах запрещено также проводить сельскохозяйственные ярмарки.