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Published Сегодня, 06:02

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Updated Сегодня, 06:03

В двух районах Омской области ввели карантин по лейкозу животных

2 марта 2023, 06:02
Фото: 1MI
Лейкоз провоцирует опухоли у коров и быков
Ограничения коснутся Полтавского и Называевского районов.

В Полтавском и Называевском районах Омской области с 1 марта ввели карантин из-за случаев лейкоза крупного рогатого скота. Приказ об ограничительных мерах опубликовали на официальном портале правовой информации.

Очаги заражения нашли в деревне Новотимофеевка Полтавского района и в селе Налимово Называевского района. На этих территориях запрещены ввоз и вывоз животных, посещение ферм посторонними лицами, совместное доение больных и здоровых коров. В Называевском и Полтавском районах запрещено также проводить сельскохозяйственные ярмарки.

Лейкоз животных — хроническая инфекция, которая поражает систему кровообращения и органы кроветворения и провоцирует опухоли. В Саргатском районе карантин из-за этой болезни действовал с весны прошлого года, отменили его только вчера:

В Омской области отменили годовой карантин по лейкозу животных
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#Евгений Игишев#Карантин#Ветеринар#Управление ветеринарии#Лейкоз#Лейкоз КРС#Омская область#Называевский район#Полтавский район
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