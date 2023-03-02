В двух районах Омской области ввели карантин по лейкозу животных

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
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Updated Сегодня, 06:03
В Полтавском и Называевском районах Омской области с 1 марта ввели карантин из-за случаев лейкоза крупного рогатого скота. Приказ об ограничительных мерах опубликовали на официальном портале правовой информации.
Очаги заражения нашли в деревне Новотимофеевка Полтавского района и в селе Налимово Называевского района. На этих территориях запрещены ввоз и вывоз животных, посещение ферм посторонними лицами, совместное доение больных и здоровых коров. В Называевском и Полтавском районах запрещено также проводить сельскохозяйственные ярмарки.
Лейкоз животных — хроническая инфекция, которая поражает систему кровообращения и органы кроветворения и провоцирует опухоли. В Саргатском районе карантин из-за этой болезни действовал с весны прошлого года, отменили его только вчера: