В Омской области отменили годовой карантин по лейкозу животных

В прошлом году на территории деревень Десподзиновка, Верблюжье, Ивановка и поселка Саргатское ввели ограничения из-за лейкоза у коров и быков. Это хроническая инфекционная болезнь, которая поражает систему кровообращения и органы кроветворения и провоцирует опухоли. Во время карантина крупный рогатый скот запрещено было продавать и вывозить, чтобы не распространять инфекцию по другим населенным пунктам.