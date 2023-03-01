В Омской области отменили годовой карантин по лейкозу животных

Posted Сегодня, 05:39
Published Сегодня, 05:39
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Updated Сегодня, 05:39
В Саргатском районе с 1 марта отменили карантин по лейкозу животных, действовавший с мая прошлого года. Приказ за подписью начальника главного управления ветеринарии Омской области Владимира Плащенко опубликовали на официальном портале правовой информации.
В прошлом году на территории деревень Десподзиновка, Верблюжье, Ивановка и поселка Саргатское ввели ограничения из-за лейкоза у коров и быков. Это хроническая инфекционная болезнь, которая поражает систему кровообращения и органы кроветворения и провоцирует опухоли. Во время карантина крупный рогатый скот запрещено было продавать и вывозить, чтобы не распространять инфекцию по другим населенным пунктам.
Ранее Город55 сообщал, что на территории Марьяновского района Омской области до 9 апреля 2023 года ввели карантин из-за бешенства. Соответствующий указ подписал губернатор Александр Бурков. Очаг заражения нашли в деревне Березовка.