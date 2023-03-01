Вину не признал. Омич, сбивший ребенка на Мельничной, получил тюремный срок

Омич получил срок в колонии общего режима на 4 года и 10 месяцев. После этого он еще 2 года и 10 месяцев не будет иметь водительских прав. Пока приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. Свою вину мужчина не признал, пояснил, что выехал на «красный» в состоянии крайней необходимости.