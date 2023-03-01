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Вину не признал. Омич, сбивший ребенка на Мельничной, получил тюремный срок

1 марта 2023, 06:44
Фото: пресс-служба УМВД Омской области

В Омске прошел суд над сбившим ребенка водителем «ЗИЛа»

Выехал на «красный» и сбил ребенка. Водитель «ЗИЛа» отправится в колонию общего режима.

Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила, что к лишению свободы приговорен водитель «ЗИЛа», по вине которого в октябре погиб 11-летний мальчик.

Кировский районный суд признал 41-летнего омича виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 264 УК РФ «нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека». Суд установил, что в октябре 2022 года водитель, не снижая скорости, выехал на пешеходный переход на ул. Мельничная на запрещающий сигнал светофора. 11-летний мальчик, который в это время переходил дорогу, скончался от полученных травм.

Омич получил срок в колонии общего режима на 4 года и 10 месяцев. После этого он еще 2 года и 10 месяцев не будет иметь водительских прав. Пока приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. Свою вину мужчина не признал, пояснил, что выехал на «красный» в состоянии крайней необходимости.

Дело рассмотрят на днях. Перед судом предстанет омич, сбивший мальчика на Мельничной
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#Дарья Зыкова#Новости#ДТП#ЗИЛ#Авария#Суд#Уголовное дело#Погиб ребенок#Прокуратура#Омск#Дети#Общество#Город#Происшествия#Лишение свободы
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