Вину не признал. Омич, сбивший ребенка на Мельничной, получил тюремный срок

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Updated Сегодня, 06:44
Пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила, что к лишению свободы приговорен водитель «ЗИЛа», по вине которого в октябре погиб 11-летний мальчик.
Кировский районный суд признал 41-летнего омича виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 264 УК РФ «нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека». Суд установил, что в октябре 2022 года водитель, не снижая скорости, выехал на пешеходный переход на ул. Мельничная на запрещающий сигнал светофора. 11-летний мальчик, который в это время переходил дорогу, скончался от полученных травм.
Омич получил срок в колонии общего режима на 4 года и 10 месяцев. После этого он еще 2 года и 10 месяцев не будет иметь водительских прав. Пока приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. Свою вину мужчина не признал, пояснил, что выехал на «красный» в состоянии крайней необходимости.