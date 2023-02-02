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Posted Сегодня, 13:24

Published Сегодня, 13:24

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

Дело рассмотрят на днях. Перед судом предстанет омич, сбивший мальчика на Мельничной

2 февраля 2023, 13:24
Фото: пресс-служба УМВД Омской области

В Омске сбивший ребенка водитель «ЗИЛа» предстанет перед судом

Уголовное дело на виновника страшного ДТП рассмотрит Кировский суд Омска.

Пресс-служба Кировского районного суда сообщила, что на 6 февраля назначено слушание по уголовному делу в отношении водителя автомобиля «ЗИЛ», сбившего 14 октября 11-летнего мальчика на ул. Мельничной. 41-летний житель Кировского округа обвиняется по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ «нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения».

По версии следствия, омич в состоянии опьянения, будучи за рулем неисправного автомобиля «ЗИЛ», выехал на регулируемый пешеходный переход в районе остановки «Самарка». Водителю горел «красный».

Дорогу переходил ребенок. Он скончался на месте аварии, а прибывшим сотрудникам правоохранительных органов пришлось предотвращать самосуд со стороны подоспевших братьев мальчика. Теперь трагическая история получила продолжение. Водитель все это время содержался под стражей в СИЗО, но скоро предстанет перед судом.

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#Дарья Зыкова#Смерть#Авария#ДТП#Суд#Пьяный водитель#ЗИЛ#Погиб ребенок#Город#Уголовное дело#Новости#Омск
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