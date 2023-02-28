Штраф и год исправительных работ. Омичу вынесли приговор за незаконную охоту

Posted Сегодня, 04:19
Published Сегодня, 04:19
Modified Сегодня, 04:20
Updated Сегодня, 04:20
В Муромцевском районе вынесли приговор нерадивому охотнику. 40-летнему местному жителю дали год исправительных работ и штраф в 400 тысяч рублей за незаконную охоту на беременную самку лося, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Установлено, что в январе прошлого года мужчина рядом с селом Новорождественка в Муромцевском районе без соответствующего разрешения осуществил незаконный отстрел беременной двумя детенышами самки лося из ружья «Вепрь -308».
В результате экологии был нанесен ущерб в размере 400 тысяч рублей. Ближайший год мужчине предстоит заниматься исправительными работами. 10% его зарплаты будет удерживать государство.
Кроме того, суд постановил взыскать 400 тысяч в качестве компенсации ущерба и конфисковать ружье.
Судебное решение в законную силу не вступило.