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Штраф и год исправительных работ. Омичу вынесли приговор за незаконную охоту

28 февраля 2023, 04:19
Фото: 1MI
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В Омской области браконьеру дали год исправительных работ и штраф в 400 тысяч

Житель Муромцевского района застрелил на охоте беременную косулю.

В Муромцевском районе вынесли приговор нерадивому охотнику. 40-летнему местному жителю дали год исправительных работ и штраф в 400 тысяч рублей за незаконную охоту на беременную самку лося, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что в январе прошлого года мужчина рядом с селом Новорождественка в Муромцевском районе без соответствующего разрешения осуществил незаконный отстрел беременной двумя детенышами самки лося из ружья «Вепрь -308».

В результате экологии был нанесен ущерб в размере 400 тысяч рублей. Ближайший год мужчине предстоит заниматься исправительными работами. 10% его зарплаты будет удерживать государство.

Кроме того, суд постановил взыскать 400 тысяч в качестве компенсации ущерба и конфисковать ружье.

Судебное решение в законную силу не вступило.

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#Евгений Игишев#Браконьерство#Браконьеры#Охота#Суд#Уголовное дело#Омск#Омская область#Муромцевский район
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