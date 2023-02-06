Поохотились на 2 млн. В Омской области будут судить шестерых браконьеров

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
В Омской области будут судить местных жителей, обвиняемых в незаконной охоте, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. На скамье подсудимых окажутся шесть браконьеров из Тюкалинского района.
«По версии следствия, обвиняемые в ночь с 10 на 11 ноября 2021 года, находясь на территории Большеуковского района Омской области, в том числе в государственном природном зоологическом заказнике регионального значения „Заозерный“, с применением механических транспортных средств, из охотничьих карабинов совершили отстрел семи косуль, зайца и лося», — рассказали в ведомстве. — "Кроме того, один из фигурантов дела обвиняется в незаконной охоте на территории Большеуковского муниципального района Омской области в декабре 2018 года, в ходе которой незаконно добыто две косули».
Таким образом браконьеры причинили охотничьим ресурсам ущерб на сумму около 2,2 миллионов рублей. Нерадивые охотники свою вину не признали. В счет возмещения ущерба на их имущество наложили арест.
Ранее Город55 сообщал, что уже за первый месяц года в Омской области выписали 41 протокол за нарушения законодательства в сфере охоты. Большая часть протоколов связана с нарушением правил охоты. Кроме того, отмечены и случаи нарушения режима особо охраняемых природных территорий.