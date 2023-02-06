Поохотились на 2 млн. В Омской области будут судить шестерых браконьеров

Ранее Город55 сообщал, что уже за первый месяц года в Омской области выписали 41 протокол за нарушения законодательства в сфере охоты. Большая часть протоколов связана с нарушением правил охоты. Кроме того, отмечены и случаи нарушения режима особо охраняемых природных территорий.