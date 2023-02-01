В Омской области поймали браконьеров, охотившихся на кабанов и косуль

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
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Updated Сегодня, 05:05
В Омской области задержали браконьеров, охотившихся на кабанов. В минувшие выходные в районе деревни Новотроицк Нижнеомского района инспекторы обнаружили в лесу три мешка с разделанными тушами и головами кабанов. Следы снегоходов привели к трём мужчинам. На одежде подозреваемых нашли пятна крови, а на одном из снегоходов был мешок с разделанным кабаном. У мужчин оказалось разрешение на добычу только одного кабана, тогда как по факту были обнаружены три особи.
В пресс-службе управление по охране животного мира сообщили, что инспекторы природохраны перешили на усиленный режим работы. Причина — участившиеся случаи браконьерства.
«В период высокого снежного покрова и образования наста затруднено передвижение и добывание корма копытными животными. Этим фактом пользуются не только хищники, но и нерадивые охотники», — сообщили в ведомстве.
Несмотря на то, что сезон охоты на косулю сибирскую в общедоступных охотничьих угодьях Омской области завершился в декабре 2022 года отмечаются факты добычи этих животных. В воскресенье, 29 января, в Тюкалинском районе обнаружили две косули сибирской со следами огнестрельных ранений. На место выехал охотинспектор.