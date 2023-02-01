Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:04

Published Сегодня, 05:04

Modified Сегодня, 05:05

Updated Сегодня, 05:05

В Омской области поймали браконьеров, охотившихся на кабанов и косуль

1 февраля 2023, 05:04
Фото: 1MI
Иллюстрация
Браконьеры продолжаются охотиться несмотря на закончившийся сезон.

В Омской области задержали браконьеров, охотившихся на кабанов. В минувшие выходные в районе деревни Новотроицк Нижнеомского района инспекторы обнаружили в лесу три мешка с разделанными тушами и головами кабанов. Следы снегоходов привели к трём мужчинам. На одежде подозреваемых нашли пятна крови, а на одном из снегоходов был мешок с разделанным кабаном. У мужчин оказалось разрешение на добычу только одного кабана, тогда как по факту были обнаружены три особи.

В пресс-службе управление по охране животного мира сообщили, что инспекторы природохраны перешили на усиленный режим работы. Причина — участившиеся случаи браконьерства.

«В период высокого снежного покрова и образования наста затруднено передвижение и добывание корма копытными животными. Этим фактом пользуются не только хищники, но и нерадивые охотники», — сообщили в ведомстве.

Несмотря на то, что сезон охоты на косулю сибирскую в общедоступных охотничьих угодьях Омской области завершился в декабре 2022 года отмечаются факты добычи этих животных. В воскресенье, 29 января, в Тюкалинском районе обнаружили две косули сибирской со следами огнестрельных ранений. На место выехал охотинспектор.

 

Законом запрещено. В машинах омских браконьеров нашли несколько трупов
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Браконьерство#Браконьеры#Инспектор#Омск#Омская область
Подпишитесь
Назначения не заставили ждать. В омском областном правительстве кадровые перестановки
Сегодня, 05:28
Шок. Разборки у «Горбатого» моста. В Омске в ночной перестрелке ранили подростка
31 января 05:28
Стали известны обстоятельства визита в Омск полпреда президента в СФО Серышева
31 января 11:18
В Омске появятся сразу пять мемориальных досок в честь военных, погибших на Украине
31 января 11:12
В омских школах и детсадах в 2023 году срубят деревьев на 5 млн рублей
Сегодня, 05:07
Для запуска дронов и прыжков с парашютом теперь нужно будет разрешение мэрии Омска
31 января 06:36