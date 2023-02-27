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Published Сегодня, 09:05

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Updated Сегодня, 09:12

В Омске дорожная конструкция пробила дыру в обшивке школьного автобуса

27 февраля 2023, 09:05
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Омской области
В автобусе находились школьники. Они ехали домой с занятий в омский мкр Рябиновка.

Пресс-служба Госавтоинспекции Омской области сообщила, что в 11:55 поступила информация об аварии с участием школьного автобуса.

Сотрудники ГИБДД установили, что на ул. Верхнеднепровской около дома № 274 Б оторвалась из-за порыва ветра крупная часть шлагбаума. Дорожная конструкция рухнула на школьный автобус. За рулем «ПАЗа» был 59-летний мужчина. Железная труба пробила корпус автобуса прямо над лобовым стеклом.

В салоне находились 8 детей, их после занятий везли домой в мкр. Рябиновка из среднеобразовательной школы № 10. Школьники не пострадали. В Госавтоинспекции инициирована проверка, призванная установить все причины произошедшего.

Обновлено: по факту происшествия начала проверку прокуратура Кировского округа. Пресс-служба ведомства сообщила, что при наличии оснований будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Омской области
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#ДТП#Омск#Дети#Дорога#Дорожные знаки#Ветер#Школьный автобус#Общество#Город#Происшествия#Новости#Дарья Зыкова
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