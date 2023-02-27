В Омске дорожная конструкция пробила дыру в обшивке школьного автобуса

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Пресс-служба Госавтоинспекции Омской области сообщила, что в 11:55 поступила информация об аварии с участием школьного автобуса.
Сотрудники ГИБДД установили, что на ул. Верхнеднепровской около дома № 274 Б оторвалась из-за порыва ветра крупная часть шлагбаума. Дорожная конструкция рухнула на школьный автобус. За рулем «ПАЗа» был 59-летний мужчина. Железная труба пробила корпус автобуса прямо над лобовым стеклом.
В салоне находились 8 детей, их после занятий везли домой в мкр. Рябиновка из среднеобразовательной школы № 10. Школьники не пострадали. В Госавтоинспекции инициирована проверка, призванная установить все причины произошедшего.
Обновлено: по факту происшествия начала проверку прокуратура Кировского округа. Пресс-служба ведомства сообщила, что при наличии оснований будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования.