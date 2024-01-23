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Школьный автобус

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2024
Хоценко поздравил директоров школ и водителей с получением новых автобусов для детей
На их приобретение было выделено больше 146 млн рублей.
23 января, 07:47
2023
46 машин за 113 млн рублей. Омская область получила школьные автобусы
Транспорт обошелся в 113 млн рублей.
10 мая 2023, 09:53
Суровые школьные будни. Омские дети ходили больше четырех километров на занятия
Детям приходилось преодолевать внушительное расстояние, чтобы попасть на уроки.
17 апреля 2023, 04:49
Из-за отсутствия остановок дети в Омской области идут до школ пешком
На проблему в Колосовском районе обратила внимание прокуратура.
11 апреля 2023, 04:29
Омской области выделили 6 школьных автобусов после вмешательства генпрокурора
Почти 600 детей теперь будут подвозить к образовательным учреждениям на транспорте.
28 марта 2023, 03:12
Департамент образования рассказал об организации развоза школьников
28 февраля 2023, 08:39
В Омске дорожная конструкция пробила дыру в обшивке школьного автобуса
В автобусе находились школьники. Они ехали домой с занятий в омский мкр Рябиновка.
27 февраля 2023, 09:05
2022
Праздничные изменения. В Омске на майских выходных обновится расписание автобусов
25 апреля 2022, 06:53

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