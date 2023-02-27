Пострадавшая в ДТП с тремя сбитыми пешеходами омичка впала в глубокую кому

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
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Updated Сегодня, 07:01
Городу55 стали известны подробности о состоянии 22-летней омички, которая пострадала при ДТП на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Серова.
«Девушку доставили в ГБ № 1, где у нее были диагностированы открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом основания черепа. Пациентка находилась в состоянии глубокой комы», — рассказал Городу55 источник в медицинском учреждении.
Напомним, как ранее сообщал Город55, этот инцидент произошел 26 февраля около 20:24. На перекрестке столкнулись автомобили BMW и Mazda. После удара один из автомибилей влетел сначала в столб, а затем в трех пешеходов, которые шли по тротуару. Двух парней и девушку доставили в больницу, откуда юношей вскоре отпустили.
Добавим, что сам инцидент попал на видео. Проверку по факту этой аварии проводят в региональной УГИБДД и прокуратуре Омской области.