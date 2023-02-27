Пострадавшая в ДТП с тремя сбитыми пешеходами омичка впала в глубокую кому

Напомним, как ранее сообщал Город55, этот инцидент произошел 26 февраля около 20:24. На перекрестке столкнулись автомобили BMW и Mazda. После удара один из автомибилей влетел сначала в столб, а затем в трех пешеходов, которые шли по тротуару. Двух парней и девушку доставили в больницу, откуда юношей вскоре отпустили.