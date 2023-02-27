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Posted Сегодня, 06:59

Published Сегодня, 06:59

Modified Сегодня, 07:01

Updated Сегодня, 07:01

Пострадавшая в ДТП с тремя сбитыми пешеходами омичка впала в глубокую кому

27 февраля 2023, 06:59
Фото: Прокуратура Омской области
Место происшествия
У девушки диагностированы тяжелейшие травмы головы.

Городу55 стали известны подробности о состоянии 22-летней омички, которая пострадала при ДТП на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Серова.

«Девушку доставили в ГБ № 1, где у нее были диагностированы открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, перелом основания черепа. Пациентка находилась в состоянии глубокой комы», — рассказал Городу55 источник в медицинском учреждении.

Напомним, как ранее сообщал Город55, этот инцидент произошел 26 февраля около 20:24. На перекрестке столкнулись автомобили BMW и Mazda. После удара один из автомибилей влетел сначала в столб, а затем в трех пешеходов, которые шли по тротуару. Двух парней и девушку доставили в больницу, откуда юношей вскоре отпустили.

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Добавим, что сам инцидент попал на видео. Проверку по факту этой аварии проводят в региональной УГИБДД и прокуратуре Омской области.

 

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