Правовед рассказал об основных видах обмана со стороны продавцов БАДов

Первый способ мошенничества заключается в том, что БАДы продают под видом других пищевых добавок, не проходивших исследований и не имеющих соответствующей лицензии. Такие схемы легко вскрываются – достаточно запросить у продавца документацию об исследованиях, производителях и лицензию. Если он не сможет это предъявить, то его торговая деятельность является мошенничеством.