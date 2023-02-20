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Posted Сегодня, 08:27

Published Сегодня, 08:27

Modified Сегодня, 08:29

Updated Сегодня, 08:29

Правовед рассказал об основных видах обмана со стороны продавцов БАДов

Сегодня, 08:27
Биоактивные добавки (БАДы) в России становятся все более популярны. Однако не все производители и продавцы этой продукции добросовестны.

Правовед Филипп Наставшев в беседе с Общественной службой новостей рассказал, каким образом обманывают покупателей продавцы БАДов.

Первый способ мошенничества заключается в том, что БАДы продают под видом других пищевых добавок, не проходивших исследований и не имеющих соответствующей лицензии. Такие схемы легко вскрываются – достаточно запросить у продавца документацию об исследованиях, производителях и лицензию. Если он не сможет это предъявить, то его торговая деятельность является мошенничеством.

Второй вид обмана – продажа подделок, выдаваемых за реальные БАДы. Как правило, при этом используется фиктивная документация. Таких продавцов можно привлечь к ответственности по статье 238 УК РФ – за сбыт товаров, которые не отвечают требованиям безопасности.

Третья схема мошенничества состоят в том, что сами БАДы выдают за лекарственные препараты. Следует отметить, что биоактивная добавка и медицинский препарат не равнозначны. Получается, что вместо реальных препаратов с лечебным действием покупатель приобретает бесполезную биоактивную добавку.

Правовед обратил внимание, что столкнувшийся с недобросовестными продавцами человек может не только впустую потратить средства – он подвергает риску собственное здоровье. Покупать БАДы следует в аптечных пунктах, у которых имеется соответствующая лицензия. Перед приемом того или иного препарата всегда лучше проконсультироваться с врачом.

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