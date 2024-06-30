Где лучшие тусовки? Как в Омске отметили День молодежи-2024

А почти под самый занавес концерта рэпер исполнил песню «Плачут небеса», с которой он не выступал более 20 лет. Тимати признался, что хотел спеть ее на фестивале в Москве, но решил, что сделает это в Омске. Так что жители нашего города смогли первыми услышать этот трек за долгое время. Получилось своеобразное караоке со звездой.