Где лучшие тусовки? Как в Омске отметили День молодежи-2024

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
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Updated Сегодня, 05:36
Вчера, 29 июня, в центре Омска было очень громко, ярко и многолюдно: на Соборной площади праздновали День молодежи. Организаторы праздника подготовили для омичей насыщенную программу: весь день работали разнообразные просветительские площадки с фотозонами и интересными занятиями на любой вкус.
Кульминацией праздника, разумеется, стал музыкальный марафон (для этого смонтировали самую большую и максимально оборудованную сцену в истории Омска). Первые места возле ограждения перед сценой жители города начали занимать еще днем: за несколько часов до выхода хедлайнеров на Соборной уже было не протолкнуться.
Сначала собравшихся в центре города «разогревали» омские исполнители и победители Студенческой весны. А ведущие музыкального фестиваля — резиденты Comedy Club Сергей Гореликов и Иван Половинкин — активно общались с «толпой» и устраивали различные интерактивы. Поэтому заскучать в этот вечер было очень сложно.
«Омичи — яркие, креативные, талантливые. Вы — омичи, и в этом ваша сила и гордость. У вас есть все возможности для воплощения самых смелых идей, проектов и планов», — отметили ведущие.
Кстати, Половинкин с Гореликовым после теплого приема намекнули, что готовы приехать с собственным концертом в Омск.
Самое интересное началось после 9 часов вечера. Первой на сцену в серебряном корсете вышла певица Мари Краймбрери со своей командой. Мари появилась с песней «Amore». Тексты для треков она пишет сама.
Певица очень много общалась со зрителями и делилась со сцены личными историями. Так перед тем, как исполнить трек «Пряталась в ванной», Краймбрери сказала:
«Я 100% тот самый человек, который написал большое количество грустных песен на реальных событиях, кто наверное является амбассадором этого прекрасного чувства, которое называется грусть. Но почему-то мы в моменты, когда нам безумно хочется побыть наедине с собой, путаем это с одиночеством, забываем, что в нашей жизни есть люди, которые с удовольствием хотят приехать нас и обнять. Если вы посмотрите сейчас друг на друга, вы поймете, что у вас у каждого из вас улыбка на лице».
Хоть многие треки Мари и грустные, без танцев от певицы и ее команды тоже не обошлось.
Омичи вместе с Мари пели «Мне так хорошо», «На берегу неба», «Иначе все это зря», «Мне так повезло» и другие треки. В общем выступление Краймбрери получилось очень душевным, но в то же время зажигательным.
После небольшой паузы на сцене появился рэпер и основатель лейбла Black Star Тимати. Его выступления все очень ждали, поэтому на Соборной творилось что-то невообразимое в этот момент.
Тимати с большой сцены исполнил все свои популярные треки, в том числе те, которые записал в дуэте с другими певцами (Егором Кридом и Григорием Лепсом). Поклонников Крида в Омске, кстати, очень много. Одна из девушек в толпе даже кричала: «Тимати, передай Криду, что я его люблю».
Впрочем, для самого Тимати также прозвучало интересное предложение, только уже от девочки лет 10-12. Она решила устроить судьбу своей мамы и прокричала:
«Тимати, женись на моей маме».
Сам же репер, поздравляя омичей с Днем молодежи, сказал, что это не он звезда, а все собравшиеся на Соборной сегодня звезды.
«El Problema», «Дорога в аэропорт», «В клубе», «Не сходи с ума», «Лада седан», «Посмотри», «Слышь, ты че такая дерзкая а» — за час популярный рэпер успел исполнить много песен.
В этот вечер явно никто не хотел, чтобы концерт заканчивался и Тимати покидал сцену.
Сам же Тимати не удержался и станцевал лезгинку под «Лада седан». А Город55, конечно, успел это заснять на видео.
А почти под самый занавес концерта рэпер исполнил песню «Плачут небеса», с которой он не выступал более 20 лет. Тимати признался, что хотел спеть ее на фестивале в Москве, но решил, что сделает это в Омске. Так что жители нашего города смогли первыми услышать этот трек за долгое время. Получилось своеобразное караоке со звездой.
Совсем неудивительно, что на День молодежи второй год подряд собирается огромное количество людей — и это не только молодежь. Хорошая организация, правильный выбор звезд, масштабная программа. Именно поэтому концерт понравился омичам, собравшимся на Соборной площади. На остановке и в транспорте можно было услышать только положительные отзывы о проведенном вечере.