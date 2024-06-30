Мощные ливни и град. На территории Омска и области объявили штормовое предупреждение

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
По информации Обь-Иртышского УГМС (а именно на их специалистов и сослались в ведомстве), по Омской области объявлено штурмовое предупреждение: местами велика вероятность возникновения осадков особенной силы: очень крупного града и проливных дождей. Кроме того, горожанам может угрожать и внезапно усилившийся ветер: по данным синоптиков, порывы могут достигать скорости в 25 м/с и больше.
Как напомнили в ведомстве, во время серьезного ненастья горожанам очень важно смотреть наверх: провода, рекламные конструкции и высокие деревья могут представлять нешуточную опасность и их стоит избегать.
Кроме того, во время непогоды стоит подумать о смене планов и остаться дома. Если внезапное ухудшение погоды застало на улице — то необходимо озаботиться временным укрытием (подземный переход или подъезд будут в самый раз).
В случае возникновения опасных ситуаций, попросить помощи можно по номеру 101 (01). Если непогода стала причиной повреждения коммуникация, то необходимо сообщить о проблеме в ЕДДС Омска — по номеру 78-78-78.