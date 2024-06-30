gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
gorod55.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Омские синоптики опубликовали штормовое предупреждение для горожан

Мощные ливни и град. На территории Омска и области объявили штормовое предупреждение

30 июня 2024, 12:05

Омские синоптики опубликовали штормовое предупреждение для горожан

По информации МЧС Омской области, до конца 30 июня омичи рискуют попасть под серьезные осадки и очень сильный ветер.

По информации Обь-Иртышского УГМС (а именно на их специалистов и сослались в ведомстве), по Омской области объявлено штурмовое предупреждение: местами велика вероятность возникновения осадков особенной силы: очень крупного града и проливных дождей. Кроме того, горожанам может угрожать и внезапно усилившийся ветер: по данным синоптиков, порывы могут достигать скорости в 25 м/с и больше.

Как напомнили в ведомстве, во время серьезного ненастья горожанам очень важно смотреть наверх: провода, рекламные конструкции и высокие деревья могут представлять нешуточную опасность и их стоит избегать.

Кроме того, во время непогоды стоит подумать о смене планов и остаться дома. Если внезапное ухудшение погоды застало на улице — то необходимо озаботиться временным укрытием (подземный переход или подъезд будут в самый раз).

В случае возникновения опасных ситуаций, попросить помощи можно по номеру 101 (01). Если непогода стала причиной повреждения коммуникация, то необходимо сообщить о проблеме в ЕДДС Омска — по номеру 78-78-78.

Южный гость. Омская область столкнется с чередой мощных циклонов из Казахстана
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Омск#Безопасность#Штормовое предупреждение#МЧС#Новости#Осадки#Ветер#Непогода#Град#Синоптики
Подпишитесь
Паузы в водоснабжении, самолет в Усть-Ишим и подорожание проезда. Главные темы недели
Сегодня, 10:00
Где лучшие тусовки? Как в Омске отметили День молодежи-2024
Сегодня, 05:34
Паника на рынке? Что будет с ценами на квартиры в Омске после отмены льготной ипотеки
Вчера, 06:46
Глава Омского района разберется в ситуации с грубым общением своего подчиненного
Сегодня, 08:35
Но не билеты. В расписании омского аэропорта появилась запись о полете в Усть-Ишим
Сегодня, 05:52