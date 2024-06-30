Мощные ливни и град. На территории Омска и области объявили штормовое предупреждение

По информации Обь-Иртышского УГМС (а именно на их специалистов и сослались в ведомстве), по Омской области объявлено штурмовое предупреждение: местами велика вероятность возникновения осадков особенной силы: очень крупного града и проливных дождей. Кроме того, горожанам может угрожать и внезапно усилившийся ветер: по данным синоптиков, порывы могут достигать скорости в 25 м/с и больше.